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Минобразования должно прекратить ставить эксперименты на учителях – Гриценко

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Один из самых рейтинговых потенциальных кандидатов в президенты Украины Анатолий Гриценко по случаю Дня учителя 2018 пожелал учителям, чтобы Министерство образования прекратило ставить над ними эксперименты.

Об этом он сообщил при включении по телефону в эфир одного из телеканалов.

"Чтобы, в конце концов, профильное министерство прекратило эксперименты те, которые ставят учителя в очень сложную ситуацию, не обеспечивая финансированием, не обеспечивая новейшими современным средствами для обучения, а только требуя какие-то новые бумаги, перестановки, изменение учебной программы и учебных планов", - заявил Гриценко.

День учителя Украины в 2018 году выпал на воскресенье, 7 октября.

Читайте также на OBOZREVATEL, как Гриценко жестко высказался про украинскую систему 12-летнего обучения в средней школе.

Персона
Анатолий Гриценко
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Dell Alex
Dell Alex
Обоз, харэ пиарить Гриценко. Я понимаю, что бабло не пахнет, но у вас есть ХОТЬ КАКОЕ-ТО уважение к самим себе? Или тот факт, что вы твари - вас не волнует? ))))))))))
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