Минобразования должно прекратить ставить эксперименты на учителях – Гриценко

Один из самых рейтинговых потенциальных кандидатов в президенты Украины Анатолий Гриценко по случаю Дня учителя 2018 пожелал учителям, чтобы Министерство образования прекратило ставить над ними эксперименты.

Об этом он сообщил при включении по телефону в эфир одного из телеканалов.

"Чтобы, в конце концов, профильное министерство прекратило эксперименты те, которые ставят учителя в очень сложную ситуацию, не обеспечивая финансированием, не обеспечивая новейшими современным средствами для обучения, а только требуя какие-то новые бумаги, перестановки, изменение учебной программы и учебных планов", - заявил Гриценко.

День учителя Украины в 2018 году выпал на воскресенье, 7 октября.

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