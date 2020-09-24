Минобороны Британии назвало Николаевщину "задним двором России". Фото

Виктория Довгань Общество 11:02, 24.09.2020 Обновлено: 11:12, 24.09.2020

Пресс-служба Министерства обороны Великобритании опрометчиво назвала Николаевскую область Украины "задним двором России".

Соответствующее сообщение появилось на странице ведомства в Twitter по случаю совместных военных учений армий Украины и государств НАТО "Объединенные усилия – 2020", пишет "Прямой".

"Мы высадились на заднем дворе России", – подписали британцы материал о начале учений с ВСУ.

Минобороны Британии назвал Николаевщину "задним двором" России.
"Прямой"

Впрочем, впоследствии текст публикации был отредактирован, но название изображения осталась прежним: "We dropped into Russia`s backyard". Через некоторое время пост вообще удалили со страницы британского Минобороны.

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