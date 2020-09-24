Минобороны Британии назвало Николаевщину "задним двором России". Фото
Провокационной фразой партнеры по НАТО прокомментировали совместные учения "Объединенные усилия"
После исправления ошибки ее все же было видно на названии изображения
Из-за этого впоследствии публикацию вообще удалили
Пресс-служба Министерства обороны Великобритании опрометчиво назвала Николаевскую область Украины "задним двором России".
Соответствующее сообщение появилось на странице ведомства в Twitter по случаю совместных военных учений армий Украины и государств НАТО "Объединенные усилия – 2020", пишет "Прямой".
"Мы высадились на заднем дворе России", – подписали британцы материал о начале учений с ВСУ.
Впрочем, впоследствии текст публикации был отредактирован, но название изображения осталась прежним: "We dropped into Russia`s backyard". Через некоторое время пост вообще удалили со страницы британского Минобороны.
Как сообщал OBOZREVATEL:
десантники ВСУ и их коллеги из Британии начали масштабные практические тренировки на берегу Азовского моря.
Напомним, на российском пропагандистском телевидении Украину назвали "задним двором для тяжелой авиации США".
Причиной беспокойства страны-агрессора стали полеты самолетов НАТО над территорией нашего государства.