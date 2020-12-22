Минкульт пригласил украинских министров посоревноваться в приготовлении борща

Министерство культуры и информационной политики организовывает так называемый кулинарный батл министров в поддержку номинации "Культура приготовления украинского борща" в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщили на странице ведомства в Facebook. Мероприятие состоится 22 декабря. С 17:30 до 18:30 пятеро министров украинского правительства в прямом эфире посоревнуются в приготовлении вкусного борща. Рецептуру для участников, разделение на команды и победное первое место определит известный шеф-повар и рефери мероприятия Евгений Клопотенко.

"Все мы знаем вкус борща, однако неизвестно, все ли приглашенные имеют опыт приготовления популярного, однако непростого блюда. Узнаем уже совсем скоро", – отметили организаторы мероприятия.

В батле примут участие:

Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;

Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины;

Денис Малюська, министр юстиции Украины;

Роман Абрамовский, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины;

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины.

"Борщ объединяет! Я еще не видел людей, которые бы не любили борщ. Каждый украинец на этой неделе, скорее всего, пробовал борщ. Да, борщ – не национальная идея. Но это точно та ценность, которая объединяет", – отметил председатель ОО "Институт культуры Украины", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко.

Кулинарное соревнование состоится накануне Всеукраинской онлайн-презентации "Культура приготовления украинского борща".

Болеть за участников можно во время live-трансляции на странице Министерства культуры и информационной политики в Facebook.