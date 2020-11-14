Министр здравоохранения Степанов заразился коронавирусом

Юрий Сергиенко Общество 21:08, 14.11.2020 Обновлено: 21:32, 14.11.2020

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заразился коронавирусом. Он получил положительный тест.

Глава ведомства сейчас находится дома на самоизоляции, сообщается на его странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Степанов записал обращение из дома.
кадр видео

"Несмотря на аккуратность и соблюдение всех правил безопасности, сегодня получил положительный тест на COVID-19. Сейчас нахожусь дома", – сказал министр.

Степанов уточнил, что продолжит работу дистанционно. Ежедневные брифинги он также будет проводить из дома.

Министр призвал украинцев соблюдать правила карантина и не посещать места массовых скоплений людей.

"Уважаемые украинцы, призываю вас соблюдать все карантинные правила и не посещать места с массовым скоплением людей. Берегите себя и своих близких. До встречи на брифинге в понедельник и будьте здоровы", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее коронавирусом заразились другие члены правительства.

Это вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский и министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Террористы на Донбассе ударили по ВСУ из гранатомета – штаб ООС

Умер легендарный советский актер Армен Джигарханян

Biopharma успешно завершила испытания украинского препарата от COVID-19

В Киеве нашли убитой девушку: полиция просит помощи в опознании

Зеленский перешел на русский и обратился к жителям ОРДЛО. Видео