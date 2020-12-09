"Министр здравоохранения ЛНР" купила  недвижимость под Киевом и отправила дочь на учебу во Францию

"Министр здравоохранения ЛНР" Наталья Пащенко приобрела недвижимость под Киевом и отправила дочь Софию Буку на обучение во Францию.

Об этом рассказал в видеоблоге журналист, член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Денис Казанский. Он отметил, что узнал об этом из Telegram-каналов, популярных в "ЛНР" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

До осени 2016 года Пащенко жила в Северодонецке, который находится на территории, подконтрольной Украине. Однако после она вернулась в родной Луганск. Тогда же женщина обзавелась квартирой в новостройке в Ирпене под Киевом.

В течении двух лет Пащенко возглавляла "государственную кардиологическую программу ЛНР", а в декабре 2018 года ее назначили "министром здравоохранения".

Ее дочь София сначала училась в Киевском Национальном торгово-экономическом университете, затем в Экономическом университете во Вроцлаве, после чего поступила в Университет Гренобля во Франции.

В соцсетях девушка нередко хвасталась фотографиями из Франции. Однако с введением карантинных ограничений из-за пандемии COVID-19 она была вынуждена вернуться в оккупированный Луганск, где сейчас и проживает вместе с матерью.

Казанский отметил, что многие люди в комментариях пишут, что Служба безопасности Украины должна вмешаться в ситуацию и отобрать заграничный паспорт у дочери предательницы. Но сам он против такого подхода.

"Я надеюсь, что эта девушка теперь посмотрит, чем отличается жизнь в нормальных цивилизованных европейских странах от жизни в том де**ме, в которое Донбасс засунула Россия, поймет разницу между жизнью в Европе и "русским миром", сделает свои выводы", – сказал журналист.

София Бука во Франции Скриншот

Наталья Пащенко купила недвижимость в Ирпене Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ЛНР" выпустили пропагандистский сюжет о том, что украинские информационные листовки, стилизированные под сторублевую купюру, якобы могут распространять туберкулез. Оккупанты утверждают, что проверили "банкноты" в лаборатории и нашли на бумаге микобактерии-возбудители болезни.