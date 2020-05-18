Министр юстиции попробовал еду заключенных и поделился впечатлением. Фото
Министр юстиции Денис Малюська продегустировал еду из Лукьяновского следственного изолятора.
Своими впечатлениями и фото блюд он поделился в Facebook (чтобы посмотреть их, проскролльте новость до конца).
"Попросил помощников привезти мне для проверки обед, который приготовили заключенным (сотрудников СИЗО не предупреждали). Коллеги проконтролировали – брали из общей посуды", – написал Малюська.
По словам министра, каша с мясом прекрасная на вкус, а вот борщ не очень. "Долго такой я есть не буду", – прокомментировал он.
Малюська отметил, что планирует периодически повторять подобную проверку.
В комментариях под его постом одни люди удивились, что в "тюрьме кормят лучше, чем в интернатах", а другие сочли, что борщ "не для людей". Также некоторые усомнились в том, что точно такие же обеды дают заключенным.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились кадры о том, как по новой системе питаются бойцы Вооруженных сил Украины. Так, стандартный обед включает полноценные первое и второе блюдо, свежие фрукты и напиток. К тому же, защитникам Украины существенно увеличили меню, сделав его более современным.