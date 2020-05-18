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18 мая • обновлено в 20:51
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Министр юстиции попробовал еду заключенных и поделился впечатлением. Фото

5.3т
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Министр юстиции Денис Малюська продегустировал еду из Лукьяновского следственного изолятора.

Своими впечатлениями и фото блюд он поделился в Facebook (чтобы посмотреть их, проскролльте новость до конца).

Министр юстиции продегустировал блюда из Лукьяновского СИЗО

Министр юстиции продегустировал блюда из Лукьяновского СИЗО

Денис Малюська/Facebook

"Попросил помощников привезти мне для проверки обед, который приготовили заключенным (сотрудников СИЗО не предупреждали). Коллеги проконтролировали – брали из общей посуды", – написал Малюська.

По словам министра, каша с мясом прекрасная на вкус, а вот борщ не очень. "Долго такой я есть не буду", – прокомментировал он.

Малюська отметил, что планирует периодически повторять подобную проверку.

Министр юстиции продегустировал блюда из Лукьяновского СИЗО

Министр юстиции продегустировал блюда из Лукьяновского СИЗО

Денис Малюська/Facebook

В комментариях под его постом одни люди удивились, что в "тюрьме кормят лучше, чем в интернатах", а другие сочли, что борщ "не для людей". Также некоторые усомнились в том, что точно такие же обеды дают заключенным.

Реакция пользователей на еду для заключенных

Реакция пользователей на еду для заключенных

Реакция пользователей на еду для заключенных

Реакция пользователей на еду для заключенных

Реакция пользователей на еду для заключенных

Реакция пользователей на еду для заключенных

Реакция пользователей на еду для заключенных

Реакция пользователей на еду для заключенных

Реакция пользователей на еду для заключенных

Реакция пользователей на еду для заключенных

Реакция пользователей на еду для заключенных

Реакция пользователей на еду для заключенных

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились кадры о том, как по новой системе питаются бойцы Вооруженных сил Украины. Так, стандартный обед включает полноценные первое и второе блюдо, свежие фрукты и напиток. К тому же, защитникам Украины существенно увеличили меню, сделав его более современным.

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Автор
Юрий Сергиенко
Персона
Денис Малюська
Место
Украина
Теги
Министерство юстиции Украины Лукьяновский СИЗО
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