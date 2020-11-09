Минобороны опровергло информацию о COVID-19 у Тарана

После сообщений в СМИ о том, что министр обороны Украины Андрей Таран якобы заболел коронавирусной болезнью, Минобороны опровергло эту информацию.

В частности в СМИ сообщили, что Таран отменил свой визит в США из-за коронавируса.

Он должен был находиться в Соединенных Штатах 9-11 ноября. В рамках визита министр планировал побывать в Балтиморе, где находится партия катеров Island, которые передадут Украине.

Кроме того, Таран должен был встретиться с министром обороны США Марком Этером.

В Минобороны сообщили агентству "Интерфакс-Украина", что информация о болезни Тарана не отвечает действительности.

"Министр здоров. Он находится на своем рабочем месте, занимается ежедневной деятельностью, в соответствии с возложенными на него обязанностями", – сказали в ведомстве.

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