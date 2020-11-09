Министр обороны Украины отменил визит в США из-за COVID-19 – СМИ
Министр должен был находиться в США с 9 по 11 ноября
Он собирался посетить Балтиморе, где находится партия катеров Island для Украины
Министр обороны Украины Андрей Таран заболел коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом сообщил "Прямой" со ссылкой на собственные источники. Министр отменил свой визит в США из-за коронавируса.
Таран должен был находиться в Соединенных Штатах 9-11 ноября.
В рамках визита он планировал побывать в Балтиморе, где находится партия катеров Island, которые передадут Украине.
Кроме того, Таран должен был встретиться с министром обороны США Марком Этером.
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