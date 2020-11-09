Министр обороны Украины отменил визит в США из-за COVID-19 – СМИ

Министр обороны Украины Андрей Таран заболел коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил "Прямой" со ссылкой на собственные источники. Министр отменил свой визит в США из-за коронавируса.

Таран должен был находиться в Соединенных Штатах 9-11 ноября.

В рамках визита он планировал побывать в Балтиморе, где находится партия катеров Island, которые передадут Украине.

Кроме того, Таран должен был встретиться с министром обороны США Марком Этером.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский заболел коронавирусом (COVID-19).

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заболел COVID-19.

Министр финансов Сергей Марченко заболел коронавирусом и находится на больничном.