Главная Новости
6 ноября • обновлено в 14:58
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Министр культуры Украины предложил наказывать журналистов за манипуляции

654 Читать материал на украинском

В Украине планируют усилить ответственность журналистов за распространение неправдивой информации.

В частности, в законодательство намерены ввести понятие "манипулирование общественным мнением" и его критерии. Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский на парламентских слушаниях о безопасности журналистов, передает "Громадське".

При этом он отметил, что в законах пересмотрят и вопрос защищенности представителей СМИ при исполнении ими профессиональных обязанностей.

Новости
"Вам это не понравится!" Богдан призвал журналистов устроить "чистку" в СМИ

По словам министра, не только за манипулирование журналистами общественным сознанием, но и за его заказ может быть предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

В законодательство Украины планируют ввести ответственность для журналистов за манипуляции — Бородянский

В законодательство Украины планируют ввести ответственность для журналистов за манипуляции — Бородянский

Коллаж

"В последнее время у меня происходит немало дискуссий о свободе слова и грани между ее защитой и манипуляциями. Да, мы понимаем и знаем, что эта грань очень тонкая, и я понимаю, что важнейшая задача государства — выстроить этот баланс между защитой своего информационного пространства и свободы слова. Именно поэтому защита журналистов и ответственность за искажение общественного мнения — это неразрывные части", — сказал Бородянский.

Однако он подчеркнул, что для этого правительство сначала должно обеспечить защиту журналистов, а также гарантировать условия, при которых сотрудники СМИ смогут честно и профессионально выполнять свою работу.

Помимо этого, считает Бородянский, должна быть усилена ответственность и за обнародование данных журналистов. Именно эти изменения, добавил министр, планируют внести в законодательство Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский создал Совет по свободе слова и защите журналистов. Об этом говорится в указе главы государства №808/2019. Отмечается, что Совет создан в целях обеспечения соблюдения конституционного права на свободу слова, налаживания эффективного взаимодействия государственных органов, средств массовой информации, институтов гражданского общества, в частности по предотвращению препятствия законной профессиональной деятельности журналистов.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "свобода слова" на OBOZREVATEL.

Тема
свобода слова
Персона
Владимир Бородянский
Место
Украина
Теги
СМИ Законодательство Министерство культуры
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения