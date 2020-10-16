Министр Чернышов заболел COVID-19

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заболел COVID-19.

Об этом он сообщил сам в видеообращении, опубликованном на странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Получил положительный тест на COVID-19, но чувствую себя хорошо, температура нормальная, все супер. Итак, иду на самоизоляцию на две недели, но планирую оставаться в курсе дел, работать дистанционно, как мы говорим, онлайн. В Минрегионе мы одни из первых начали работать дистанционно. И я уверен, что в этом ракурсе все будет хорошо и эффективно", – сказал он.

Чернышов пожелал коллегам крепкого здоровья и выразил надежду на скорую встречу.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что коронавирусом заразился нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко.