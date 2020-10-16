Министр Чернышов заболел COVID-19

Obozrevatel Общество 11:38, 16.10.2020 Обновлено: 12:24, 16.10.2020

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заболел COVID-19.

Об этом он сообщил сам в видеообращении, опубликованном на странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Получил положительный тест на COVID-19, но чувствую себя хорошо, температура нормальная, все супер. Итак, иду на самоизоляцию на две недели, но планирую оставаться в курсе дел, работать дистанционно, как мы говорим, онлайн. В Минрегионе мы одни из первых начали работать дистанционно. И я уверен, что в этом ракурсе все будет хорошо и эффективно", – сказал он.

Чернышов пожелал коллегам крепкого здоровья и выразил надежду на скорую встречу.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что коронавирусом заразился нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Главарей "ДНР" и "ЛНР" можем взять в плен, – генерал ВСУ

На Львовщине пастор-педофил избежал наказания –​​​​​​​ СМИ

Зеленский заговорил о следующих опросах украинцев и предложил темы

В России выдали, что британская вакцина от COVID-19 превратит людей в обезьян

Украинцев будут по-новому наказывать за маски на подбородках: Кабмин озвучил штрафы