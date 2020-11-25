Министерство обороны Украины массово заморозило закупки для армии

Глеб Иванов Общество 09:00, 25.11.2020

Только за последние 8 месяцев Департамент военных закупок Министерства обороны Украины под разными поводами отсрочил или отменил ряд важных тендеров для украинской армии.

В соответствии с информацией из открытых источников, а именно – по данным авторизированной электронной площадки prozzorro.gov.ua и аккредитованных государством площадок, за последние полгода отменены или заморожены тендеры по множеству важных для армии позициям.

Так, отменены или заморожены тендеры на 120 тысяч пар ботинок.

zakupki.prom.ua

Тендер на 180 тысяч футболок и сорочек.

zakupki.prom.ua

Тендер на 40 тысяч спальных мешков и другого важного обмундирования общей суммой в полмиллиарда гривен.

zakupki.prom.ua

Отменена закупка амуниции для военных: 20 тысяч шлемов и 20 тысяч бронежилетов.

zakupki.prom.ua
zakupki.prom.ua

Также отменены ряд больших тендеров горюче-смазочных материалов для танковых двигателей и дизельного топлива, которое используется тяжелой бронетехникой.

zakupki.prom.ua

Напомним, что по данным главы Счетной Палаты из-за отмены или отсрочки тендеров в Департаменте государственных закупок Министерства обороны неизрасходованными остались больше 10,6 миллиардов гривен в интересах армии, и в соответствии с действующим законодательством, эта сумма не может быть использована в следующем бюджетному году.

Украинская армия рискует оказаться в том же положении, в котором пребывала весной 2014 года, когда каждый военнослужащий сам обеспечивал себя одеждой и амуницией.

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