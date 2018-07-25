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"Минируют под детьми!" Симоненко на росТВ оконфузился фейком об Украине

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Глава запрещенной КПУ Петр Симоненко выдал маразматичный фейк о том, что украинские военные якобы массово минируют все поля и тем самым несут угрозу жизням детей, которые там играют (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Столь странным образом подхалим Кремля отреагировал на заявления украинской стороны о военных провокациях флота страны-агрессора в Азовском море. Чтобы отвлечь внимание публики от данного вопроса, он по привычке перевел разговор на обвинения Украины в несовершенных военных преступлениях. Его неадекватный спич был произнесен в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Мы говорим сейчас о море, и они: "Тут угрожают мины!" А сколько мин на суше у нас стоит?! У нас же дети в поле выйти не могут, потому что там же заминированы поля! И представляете, какая территория заминирована сейчас?! Это какая беда для народа Украины на самой территории! Не в море, а на самой территории Украины!" — надрываясь, выкрикивал одиозный коммунист.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Симоненко цинично заявил, что единственным способом решения проблем Украины является ее федерализация после окончания войны на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Петр Симоненко
Место
Украина
Объект
КПУ
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Dmitrovich Dmitro
Dmitrovich Dmitro
Как показал СССР, коммунизм и честность - не совместимы. Коммунизм не может существовать на честности и справедливости. Вот Симоненко, Путин и прочие КГБ-шники постоянно лгут. И история написанная при коммунистах - самая лживая.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Так что, поля не минировали?
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