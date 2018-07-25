"Минируют под детьми!" Симоненко на росТВ оконфузился фейком об Украине

Глава запрещенной КПУ Петр Симоненко выдал маразматичный фейк о том, что украинские военные якобы массово минируют все поля и тем самым несут угрозу жизням детей, которые там играют (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Столь странным образом подхалим Кремля отреагировал на заявления украинской стороны о военных провокациях флота страны-агрессора в Азовском море. Чтобы отвлечь внимание публики от данного вопроса, он по привычке перевел разговор на обвинения Украины в несовершенных военных преступлениях. Его неадекватный спич был произнесен в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Мы говорим сейчас о море, и они: "Тут угрожают мины!" А сколько мин на суше у нас стоит?! У нас же дети в поле выйти не могут, потому что там же заминированы поля! И представляете, какая территория заминирована сейчас?! Это какая беда для народа Украины на самой территории! Не в море, а на самой территории Украины!" — надрываясь, выкрикивал одиозный коммунист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Симоненко цинично заявил, что единственным способом решения проблем Украины является ее федерализация после окончания войны на Донбассе.