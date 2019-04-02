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Минимум 60%: вузы Украины резко повысят цены на обучение

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Министерство образования и науки Украины разработало проект постановления, устанавливающее минимальную стоимость обучения на контракте в размере 60% от суммы, которую университет в среднем тратит на студента.

Как сказано в сюжете ТСН, размер суммы в каждом учебном учреждении на студента зависит от зарплаты преподавателей, стоимости коммунальных услуг, количества учащихся, учебных корпусов, баз практики, учебного оборудования и др.

"В Винницком университете это 27 тысяч, в Житомире – 38. Указанные проценты от нее - это, соответственно, 16 и 23 тысячи", – отмечают журналисты.

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"Есть сумма, которая является средней по университету. Именно с этой суммы считается 60 процентов. И это минимум. А университет может установить больше от этой суммы по отдельным специальностям", – пояснил гендиректор директората высшего образования и науки взрослых МОН Олег Шаров.

Нововведением Минобразования хочет сравнять расходы на студентов, потому что многие вузы занижают стоимость контракта и эту разницу приходится покрывать из государственного бюджета.

Новация коснется 34 самых популярных специальностей – это гуманитарные науки, журналистика, экономика, право, архитектура и строительство, сфера обслуживания, медицина и международные отношения. Для инженеров, художников и украинских филологов стоимость обучения измениться не должна.

Более детально о повышении цен на высшее образование в Украине читайте в нашем материале по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, украинцы резко раскритиковали скачек цен на обучение в вузах страны.

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Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Теги
Минобразованияценывидео
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