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''Минет спящему пассажиру'': сеть рассмешило ''хулиганство'' проводника ''Укрзалізниці''

5.5тЧитать материал на украинском

Проводник ''Укрзалізниці'' вступил в интимные отношения со спящим пассажиром поезда.

Как заявил в Facebook журналист Александр Рудоманов, инцидент произошел 26 октября около 11:30 в поезде "Ужгород-Лисичанск".

В полицию якобы пришло уведомление о "хулиганстве". "Проводник вагона занимался сексом неприродным путем. Когда заявитель проснулся, обнаружил, что проводник заявителю делает минет", - написано в сообщении.

Данный инцидент высмеяли пользователей сети, удивившись, почему пассажир все же решил нажаловаться на проводника.

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"Это новая услуга? В онлайне есть галочка для заказа?" "А что не понравилось заявителю?" "И квалифицировано как хулиганство, а не изнасилование", "Так кто заявитель? Тот кому делал, тот кто видел и кому не досталось или сам проводник которому пришлось?" "Качество услуг и сервис не понравились?" "А говорят реформ нет" - смеются в сети.

''Минет спящему пассажиру'': сеть рассмешило ''хулиганство'' проводника ''Укрзалізниці''
''Минет спящему пассажиру'': сеть рассмешило ''хулиганство'' проводника ''Укрзалізниці''
''Минет спящему пассажиру'': сеть рассмешило ''хулиганство'' проводника ''Укрзалізниці''
''Минет спящему пассажиру'': сеть рассмешило ''хулиганство'' проводника ''Укрзалізниці''
''Минет спящему пассажиру'': сеть рассмешило ''хулиганство'' проводника ''Укрзалізниці''

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее начальница поезда "Ковель-Москва" во время его движения со скандалом вытолкала пассажира из вагона.

Место
Украина
Объект
Укрзалізниця
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