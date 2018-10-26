''Минет спящему пассажиру'': сеть рассмешило ''хулиганство'' проводника ''Укрзалізниці''

Проводник ''Укрзалізниці'' вступил в интимные отношения со спящим пассажиром поезда.

Как заявил в Facebook журналист Александр Рудоманов, инцидент произошел 26 октября около 11:30 в поезде "Ужгород-Лисичанск".

В полицию якобы пришло уведомление о "хулиганстве". "Проводник вагона занимался сексом неприродным путем. Когда заявитель проснулся, обнаружил, что проводник заявителю делает минет", - написано в сообщении.

Данный инцидент высмеяли пользователей сети, удивившись, почему пассажир все же решил нажаловаться на проводника.

"Это новая услуга? В онлайне есть галочка для заказа?" "А что не понравилось заявителю?" "И квалифицировано как хулиганство, а не изнасилование", "Так кто заявитель? Тот кому делал, тот кто видел и кому не досталось или сам проводник которому пришлось?" "Качество услуг и сервис не понравились?" "А говорят реформ нет" - смеются в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее начальница поезда "Ковель-Москва" во время его движения со скандалом вытолкала пассажира из вагона.