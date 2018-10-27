''Минет от проводника'': пассажир рассказал интимные подробности скандала с ''Укрзалізницею''

Пассажир поезда "Ужгород-Лисичанск", с которым проводник вступил в интимные отношения пока он спал, заявил, что не смог его догнать после произошедшего и сразу же обратился к правоохранителям.

Аудиозапись с его разговором с полицией попала в распоряжение OBOZREVATEL.

"Я спал, проснулся от того, что мне проводник минет делал", - объяснил пострадавший.

По его словам, инцидент произошел около полуночи в вагоне СВ, когда поезд подъезжал ко Львову. Отдельное купе проводник открыл своим ключом, утверждает пассажир.

"Проводники ржут, что такого не было. Но мне вот вообще не смешно", - возмущается пострадавший.

Он не смог догнать обидчика после того, как проснулся, так как тот якобы был "вдвое больше". При этом мужчина заверил, что запомнил лицо проводника. И подчеркнул, что будь это женщина, не жаловался бы.

Полиция пообещала разобраться в инциденте и выслала наряд на место происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее начальница поезда "Ковель-Москва" во время его движения со скандалом вытолкала пассажира из вагона.