"Милый, помнишь?" Видео интимного разговора Путина попало в сеть

Президент России Владимир Путин отличился беседой о личном с известным советским и российским композитором Александрой Пахмутовой.

Разговор состоялся в Кремле на церемонии вручения государственных наград. Видео момента поделился в Twitter пропагандист и журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Милый! Помнишь?": Пахмутова на "ты" с Путиным", – подписал он ролик.

Путин отличился беседой о личном с композитором Александрой Пахмутовой twitter.com/dimsmirnov175

Как видно на видео, получившая награду Пахмутова и Путин беседуют за бокалами шампанского. При этом женщина, нежно прикоснувшись к руке главы РФ, удивленно спрашивает, действительно ли тот помнит о чьем-то дне рождения.

В соцсети тоже удивились, что легендарный композитор так непринужденно разговаривает с Путиным, обращаясь к нему на "ты".

Скриншот twitter.com/dimsmirnov175

"Наркобарона, вора и убийцу Путина знаю, кто такая Пахмутова не знаю", "Практически по-матерински", "Старик в праздничных каблуках вышел погулять", "Пахмутова, как легендарная личность нашей страны, может себе это позволить", "Это от бессилия?", "Так на то он и ху*ло... Что его еще и на вы надо?" – прокомментировали пользователи.

Скриншот twitter.com/dimsmirnov175

Скриншот twitter.com/dimsmirnov175

Скриншот twitter.com/dimsmirnov175

"Милый! Помнишь?": Пахмутова на ты с Путиным pic.twitter.com/Ynbnv5Ybou — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 24 листопада 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава РФ Владимир Путин нелепо опозорился во время визита в церковь и нарвался на жесткую реакцию россиян.

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