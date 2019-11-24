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24 ноября • обновлено в 19:04
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"Милый, помнишь?" Видео интимного разговора Путина попало в сеть

5.9т
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Президент России Владимир Путин отличился беседой о личном с известным советским и российским композитором Александрой Пахмутовой.

Разговор состоялся в Кремле на церемонии вручения государственных наград. Видео момента поделился в Twitter пропагандист и журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Милый! Помнишь?": Пахмутова на "ты" с Путиным", – подписал он ролик.

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Путин отличился беседой о личном с композитором Александрой Пахмутовой

Путин отличился беседой о личном с композитором Александрой Пахмутовой

twitter.com/dimsmirnov175

Как видно на видео, получившая награду Пахмутова и Путин беседуют за бокалами шампанского. При этом женщина, нежно прикоснувшись к руке главы РФ, удивленно спрашивает, действительно ли тот помнит о чьем-то дне рождения.

В соцсети тоже удивились, что легендарный композитор так непринужденно разговаривает с Путиным, обращаясь к нему на "ты".

Скриншот

Скриншот

twitter.com/dimsmirnov175

"Наркобарона, вора и убийцу Путина знаю, кто такая Пахмутова не знаю", "Практически по-матерински", "Старик в праздничных каблуках вышел погулять", "Пахмутова, как легендарная личность нашей страны, может себе это позволить", "Это от бессилия?", "Так на то он и ху*ло... Что его еще и на вы надо?" – прокомментировали пользователи.

Скриншот

Скриншот

twitter.com/dimsmirnov175

Скриншот

Скриншот

twitter.com/dimsmirnov175

Скриншот

Скриншот

twitter.com/dimsmirnov175

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава РФ Владимир Путин нелепо опозорился во время визита в церковь и нарвался на жесткую реакцию россиян.

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Автор
Дина Баронова
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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