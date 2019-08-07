"Миллионы туристов!" В сети появились фото пустых пляжей Крыма

В сети появились новые фотографии опустевших пляжей аннексированного Россией Крыма. На снимки попали побережья села Поповка и города Феодосия. Пользователи высмеяли "наплыв" туристов на полуострове.
Кадры с пустыми пляжами населенных пунктов выложил блогер под ником "RoksolanaToday&Крым25%" на своей странице в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Поповка: август идет уверено по Крыму, уже и не ждем", "Феодосия: август как август, просто не серпень", – прокомментировал ситуацию на побережьях блогер.
Село Поповка
Twitter/RoksolanaToday&Крым25%
В сети пользователи начали высмеивать "огромное" количество отдыхающих в Крыму.
"Боже, сколько народа", "Еще немного Поповки. Миллионы туристов говорят "Прівєт!" – написали они. Некоторые добавили еще снимки с пустых населенных пунктов.
Город Феодосия
Twitter/RoksolanaToday&Крым25%
Город Феодосия
Twitter/RoksolanaToday&Крым25%
Село Поповка
Twitter/Крымская Жужелица
Село Поповка
Twitter/RoksolanaToday&Крым25%
Комментарии
Скриншот
Комментарии
Скриншот
Поповка— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 7 августа 2019 г.
август идет уверено по Крыму
уже и не ждем pic.twitter.com/EzzvuLtHI9
Феодосия— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 7 августа 2019 г.
август как август
просто не серпень pic.twitter.com/7iCGjZndmV
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали фото пустующих пляжей Крыма, которые контрастно выглядят на фоне Одессы, где отдыхающих намного больше.
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