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"Миллионы туристов!" В сети появились фото пустых пляжей Крыма

1.1т Читать материал на украинском

В сети появились новые фотографии опустевших пляжей аннексированного Россией Крыма. На снимки попали побережья села Поповка и города Феодосия. Пользователи высмеяли "наплыв" туристов на полуострове.

Кадры с пустыми пляжами населенных пунктов выложил блогер под ником "RoksolanaToday&Крым25%" на своей странице в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Поповка: август идет уверено по Крыму, уже и не ждем", "Феодосия: август как август, просто не серпень", – прокомментировал ситуацию на побережьях блогер.

Село Поповка

Село Поповка

Twitter/RoksolanaToday&Крым25%

В сети пользователи начали высмеивать "огромное" количество отдыхающих в Крыму.

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"Боже, сколько народа", "Еще немного Поповки. Миллионы туристов говорят "Прівєт!" – написали они. Некоторые добавили еще снимки с пустых населенных пунктов.

Город Феодосия

Город Феодосия

Twitter/RoksolanaToday&Крым25%

Город Феодосия

Город Феодосия

Twitter/RoksolanaToday&Крым25%

Село Поповка

Село Поповка

Twitter/Крымская Жужелица

Село Поповка

Село Поповка

Twitter/RoksolanaToday&Крым25%

Комментарии

Комментарии

Скриншот

Комментарии

Комментарии

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали фото пустующих пляжей Крыма, которые контрастно выглядят на фоне Одессы, где отдыхающих намного больше.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крым
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Эх..тени тени...опять 5 утра...
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Xоxлов Xoзяин
Xоxлов Xoзяин
Вислоухие, которые тысячами стоят в очереди на пограничном переходе, до пляжей не доезжают
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