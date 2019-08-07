"Миллионы туристов!" В сети появились фото пустых пляжей Крыма

В сети появились новые фотографии опустевших пляжей аннексированного Россией Крыма. На снимки попали побережья села Поповка и города Феодосия. Пользователи высмеяли "наплыв" туристов на полуострове.

Кадры с пустыми пляжами населенных пунктов выложил блогер под ником "RoksolanaToday&Крым25%" на своей странице в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Поповка: август идет уверено по Крыму, уже и не ждем", "Феодосия: август как август, просто не серпень", – прокомментировал ситуацию на побережьях блогер.

Село Поповка Twitter/RoksolanaToday&Крым25%

В сети пользователи начали высмеивать "огромное" количество отдыхающих в Крыму.

"Боже, сколько народа", "Еще немного Поповки. Миллионы туристов говорят "Прівєт!" – написали они. Некоторые добавили еще снимки с пустых населенных пунктов.

Город Феодосия Twitter/RoksolanaToday&Крым25%

Город Феодосия Twitter/RoksolanaToday&Крым25%

Село Поповка Twitter/Крымская Жужелица

Село Поповка Twitter/RoksolanaToday&Крым25%

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Поповка

август идет уверено по Крыму

уже и не ждем pic.twitter.com/EzzvuLtHI9 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 7 августа 2019 г.

Феодосия

август как август

просто не серпень pic.twitter.com/7iCGjZndmV — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 7 августа 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали фото пустующих пляжей Крыма, которые контрастно выглядят на фоне Одессы, где отдыхающих намного больше.

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