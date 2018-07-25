Миллионы "стволов": стало известно, сколько оружия на руках у украинцев

На сегодня у украинцев на руках официально зарегистрировано около 1 млн единиц огнестрельного оружия.

В то же время, по данным экспертов, на 2017 год суммарное количество легального и нелегального оружия у населения составляла около 5 млн единиц, передает "РБК-Украина".

По информации Национальной полиции, сейчас на руках у украинцев около миллиона единиц зарегистрированного оружия. При этом тенденция к росту количества длинноствольного оружия наметилась еще в 2013 году, когда в Украине зарегистрировали около 830 тыс. единиц. Однако уже через три года эта цифра превысила 920 тысяч. В 2018 году официальная статистика – более 890 тыс. единиц.

По мнению глава набсовета "Украинской ассоциации владельцев оружия" (УАВО) Георгия Учайкина, главная мотивация при покупке оружия – необходимость иметь инструмент самозащиты.

"Люди, которые покупают оружие, психологически готовы к его применению", – отмечает он.

По данным правоохранителей, в последние годы количество оружия на руках у населения не особенно выросло, что связано с падением уровня преступности. В частности, в I полугодии зарегистрировали около 800 умышленных убийств, в 2014 году за этот период показатель составлял 1,4 тыс., в 2015 году – 1,9 тыс.

В то же время, по подсчетам УАВО, украинцы ежегодно покупают 70-100 тысяч единицы оружия. Однако данные полиции по количеству зарегистрированных "стволов" могут не совпадать с реальными показателями. По мнению Учайкина, на руках у 1,5 млн человек может находиться до 2,5 млн единиц оружия.

Издание подчеркивает, что это лишь официальные данные. По словам Учайкина, всего на руках украинцев может находиться до 5 млн единиц оружия. А по данным американской аналитической компании Small Arms Survey, в Украине в 2017 году суммарно легального и нелегального оружия у населения – около 4,4 млн единиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам юриста-криминолога Анны Маляр, украинцы были готовы к легализации оружия еще в 2014 году.