Миллиардер Маск осуществил свою мечту, вложил свои личные, сотни миллионов долларов, приложив невероятные усилия, прославил свою страну и дал шанс человечеству путешествовать за пределами Земли.

Ракета SpaceX прекрасна, весь мир наблюдал как астронавты улетали в космос. Я тоже наблюдала, испытывая радость за жителей другой страны, сограждане которых вкладывают огромные средства, изведывая космические пространства.

Грустно думать, что все самое потрясающее и невероятное для землян происходит не в нашей стране. Список Форбс с самыми богатыми людьми страны у нас есть, миллиардеров много, а что они сделали для Украины?? Ничего!

Читая их декларации противно становится. По сто участков земли, сотни картин, десятки машин, крокодиловые сумки, соболиные шубы, десятки часов и ничего полезного для страны! Сколько нужно наручных часов человеку, зачем столько??! Американец Стивен Шварцман пожертвовал 150 мл фунтов на развитие Оксфордскому университету, богатейшие американские семьи пожертвовали 400 млн долларов на ремонт музея современного искусства в Нью-Йорке, каждый год богатые люди цивилизованных стран жертвуют огромные суммы на исследовательские и научные центры самых престижных университетов, лабораторий и клиник.

Мой сын закончил Королевский колледж Лондонского университета, в этом колледже есть медицинская школа, одна из лучших в Британии, в школе есть научный центр , который проводит важнейшие исследования за счёт пожертвований богатых граждан страны. Кто то знает о подобном в Украине?? Может у нас в медицинских учебных заведениях есть научные лаборатории?? Кто-то из отечественного списка Форбс открыл университет, музей, театр, построили стадион, мед центр, провели важные исследования, что?? Грабят на миллиарды, выделяют копейки, как подачку, больше ничего. Украинцы уезжают за границу, потому что физики, химики, медики, музыканты, ученые, здесь не нужны. Тут нужны только рабы

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!