Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от COVID-19: ученый ошарашил реальной стоимостью изобретения

Одного миллиона долларов, заявленного в качестве премии за изобретение вакцины от коронавируса Covid-19, недостаточно для решения этой задачи. Создание такой вакцины требует финансирования в сумме порядка 100 миллионов долларов.

"Как награда – я думаю, этого достаточно. Для ученого даже достаточно того, что его процитируют и похвалят. Но как финансирование по созданию вакцины этого абсолютно недостаточно", – сказал в эфире ObozTV доктор биологических наук, профессор, академик Сергей Комисаренко.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

По его словам, с точки зрения знаний, которыми обладают украинские ученые, эта задача им под силу, "но это абсолютно не под силу с точки зрения условий, в которых они работают".

Как пояснил Комисаренко, необходимо специальное оборудование и практика создания вакцин. "Желательно было бы иметь хотя бы одну сертифицированную и хорошо оборудованную лабораторию BSL-3 уровня. У нас нет возможности для работы с живым вирусом. Мы работаем с теоретической вирусной структурой, которая создается", – сказал он.

Вакцину от Covid-19 можно сделать за $100 миллионов

В этом контексте ученый подчеркнул, что в Украине необходимо "развивать нашу иммунно-биологическую, биологическую программу с тем, чтобы быть во всеоружии в борьбе с этими заболеваниями".

Вместе с тем он напомнил о том, что в мире уже создано более ста прототипов вакцин, 3-4 из них можно отнести к категории наилучших.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что из бюджета страны будет выделен минимум миллион долларов на вакцину от коронавируса. Об этом в интервью LB рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.