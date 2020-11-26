Миллиард до конца года и честная игра: что с легализацией азартных игр в Украине

13 августа 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который легализует азартные игры в Украине. Эта мера – требование мировых партнеров страны. Фактически, донедавна мы были единственной европейской страной, где азартные игры были запрещены, а потому работали подпольно. Когда рынок азартных игр в Украине заработает окончательно и чего ждать – в специальном обзоре издания delo.ua.

Сейчас игорный бизнес фактически легализован: основной закон принят и подписан Президентом, сам Владимир Зеленский в послании Раде заявляет о 5 млрд грн ожиданий от продажи первых лицензий.

Стоят они, к слову, немало. Лицензия на 5 лет за казино стоит 60 тысяч минимальных зарплат – 283,4 млн грн за казино в Киеве и 30 тысяч минзарплат – 141,7 млн грн в других городах.

Отдельный ежегодный взнос за оборудование – 826,5 тыс грн за стол с рулеткой, 425 тыс грн за стол без рулетки, 28,3 тыс грн за игровой автомат.

Пятилетняя лицензия на деятельность онлайн-казино обойдется в 30,7 млн грн. За букмекерскую деятельность – 141,7 млн грн за пятилетнюю лицензию. Плюс ежегодно за каждый букмекерский пункт 141,7 тыс грн.

Зал игровых автоматов – 35,4 млн грн) за пятилетнюю лицензию. Плюс ежегодно за каждый автомат 28,3 тыс грн. Онлайн покер – 23,6 млн грн за пятилетнюю лицензию.

Во время SBC Digital Summit советник заместителя руководителя Офиса президента Украины Борис Баум сказал, что в 2020 году Украина начала самую амбициозную инициативу по регулированию азартных игр в мире. Уже в 2021 году будет создана система, которая урегулирует оффлайн и онлайн-рынок азартных игр.

Сама инициатива – навести порядок в предоставлении игорных услуг – стартовала с рекомендация международных финансовых партнеров. Это и Всемирный банк, и Мировой валютный фонд. К 2020 году Украина оставалась последней европейской страной, которая сохранила запрет на игорный бизнес. При этом в 2019 году, по словам Бориса Баума, группа экспертов оценила черный, подпольный рынок азартных игр и выяснила, что в стране подпольно работают более 200 тысяч игорных платформ и около 150 нелегальных казино. Поэтому правительству просто необходимо было сформировать условия для выгодной всем – государству, обществу и бизнесу – легализации рынка азартных игр.

"Что касается рынка, мы рассчитываем, что он заработает 15 декабря. Но по сути все зависит от того, когда Кабинет министров согласует лицензионные условия", – рассказал в интервью "Лига. Бизнес" руководитель комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый. По его словам, для полноценного запуска необходимо принять еще ряд налоговых нововведений, узаконить ставки налогов для разных видов азартных игр и прописать механизм их администрирования. Все изложено в законопроекте 2713-д. "Я рассчитываю, что уже в ближайшее время будет первое чтение, а к запуску рынка, к середине декабря он будет принят и в целом. У нас есть амбиция привлечь до конца года 1 млрд грн в бюджет от продажи лицензий и запуска рынка", – отмечает Иван Рудый.

О том, что игорный бизнес позволит развивать туризм, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. "Когда отсюда уйдет коронавирус, построятся гостиницы, мы сделаем примерно 10 тысяч километров дорог и у нас будет бум в развитии туристической отрасли. Это я прогнозирую на 2022 год, ведь COVID продлится еще не менее 8-9 месяцев. С 2022 года мы можем рассчитывать на расцвет туристической отрасли".

По словам политика, к 2022 году государство планирует получить $4 млрд поступлений в бюджет. Компании все еще ждут окончательные правила игры – в частности, изменения в Налоговый кодекс, но уже готовы приобрести лицензию. "В комиссию обратилось несколько десятков потенциальных лицензиатов с просьбой поставить их в очередь и сообщить им о лицензионных условиях и предоставить счет, куда платить", – заявил Арахамия.

Так или иначе, рынок уже работает, пока правда в усеченном виде. В частности, услуги покера онлайн до 1 января 2021 года по закону можно предоставлять даже без лицензии. Такой правовой вывод предоставили украинские ученые.

18 сентября 2020 года Национальная академия правовых наук Украины провела исследование отдельных норм законодательства в сфере лицензирования проведения деятельности по организации и проведению азартных игр.

Вот вывод, к которому пришли правоведы.

"Отсутствие на сегодня определенного Уполномоченным органом перечня компаний (учреждений, лабораторий), которые проводят сертификацию игрового оборудования, которое подлежит сертификации, и сертификатов, которые автоматически признаются в Украине, что является необходимым для вступления в силу положений о лицензировании проведения деятельности по организации и проведения азартных игр в сети интернет, в соответствии с Переходными положениями Закона Украины об организации и проведении азартных игр", до установления Уполномоченным органом перечня компаний, которые проводят сертификацию игрового оборудования и сертификатов, но не позже 1 января 2021 года, организация и проведение азартных игр в покер и другие азартные игры в сети Интернет может осуществляться без лицензии", – говорится в выводе, подписанном доктором юридических наук, профессором, академиком НАПрНУ Владимиром Луцем.

То есть, фактически, переходные положения закона, который уже принят и подписан, позволяют проводить азартные игры без получения лицензии в данный момент согласно ЗУ.

Максим Ляшко, партнер Parimatch в интервью "НВ Бизнес" отметил, что закон об игорном бизнесе прогрессивный. "Мы как компания считаем очень прогрессивным, что в документе урегулированы все виды бизнеса, что мы не пошли путем наших ближайших соседей, где, например, беттинг разрешен, а, онлайн-казино – нет. Например, в Беларуси долгое время был разрешен только онлайн-беттинг и всего полтора года назад там разрешили оперирование для онлайн-казино: осознали, что все игроки, которые хотели бы получить эту услугу, получают ее за рубежом посредством интернета. Конечно же, лучше делать это на своей территории. Всё, что запрещается, формирует теневой бизнес, офшорный бизнес, а это – ущерб государству", – подчеркнул Ляшко.

Другим важным шагом по мнению топ-менеджера стала привязка бренда к лицензии. "Это заведомо нивелирует практику, когда одна компания может получить одну лицензию, но оперировать множеством брендов, сдавая их в аренду или субаренду… Если ты хочешь оперировать несколькими брендами – покупай лицензии. Этот подход не так часто встречается за рубежом, но в тех странах, где он есть, намного выше дисциплина операторов – и в отношении публичных условий, которые они предлагают игрокам, и во взаимоотношениях с регулятором".

При этом, мировые игроки пророчат Украине лидерство. "Все пристально следят за развитием украинского игорного рынка. Это страна с огромным потенциалом, которая, вероятно, станет фундаментом и лидером среди других стран в регионе. Мы уже создали сильную сеть в стране в условиях открытия рынка, заключив сделки с брендами высшего уровня, такими, как Parimatch и Favbet", – говорит менеджер по продажам международной компании BetGames.TV Юрий Михайлов.

"Мы готовимся получать лицензии на казино, букмекерскую деятельность, для работы залов игровых автоматов. Казино и прием ставок будет доступны онлайн и офлайн. Сейчас мы аккумулируем весь свой европейский опыт оперирования казино и игорными залами, чтобы привезти в Украину лучшие практики. У R&D центра Favbet стоит задача по разработке и имплементации софта и игрового контента, который будет соответствовать современным требованиям рынка. Свои онлайн сервисы Favbet открыл для Украины еще в начале текущего года, и сейчас мы в том числе занимаемся изучением спроса, предлагаем игрокам новые виды развлечений", – рассказала в интервью "Украинским новостям" Катерина Машевская, директор по коммуникациям Favbet.

Нельзя отделять тему легализации игорного бизнеса от IT-индустрии, в частности, финтеха. Сам по себе игорный бизнес требует максимального уровня безопасности и мониторинга транзакций. Это значит – высокие требования к финтех-операторам, которые будут проводить эти транзакции.

Также эксперты говорят о том, что наконец появится возможность создавать легальные проекты в этой индустрии.

Согласно комментариям Алены Дегрик-Шевцовой, МПС "ЛЕО": "Закон положительно спровоцировал рост конкурентоспособности украинского финтеха. Бизнес-экосистема активно идет в рост, поскольку задействованы множество компаний: это разработка игорного программного обеспечения, его поддержка, адаптация, запуск лицензированных онлайн-казино на разных платформах, а также отечественный кибеспорт". Плюс, естественно, это даст толчок рекламному бизнесу и медиа – что уже происходит, самые креативные рекламные кампании проводят именно игорные операторы.

При этом, рассказывают собеседники издания из финансовой сферы, есть возможность видеть денежные потоки и идентифицировать пользователей, что приведет к росту безналичных транзакций и, следовательно, росту "белого сектора" экономики.

О том, что новое законодательство спровоцировало рынок платежей стать более прозрачным и понятным свидетельствует также тот факт, что международные платежные системы Visa и Mastercard также приветствуют принятие закона о легализации игорного бизнеса в Украине, уже активно выдают корректные терминалы и присвоили mcc-коды 7994, 7995 для данной отрасли (Merchant Category Code – "код категории продавца"), данные терминалы с корректными mcc-кодами от МПС уже перешли топовые украинские лидеры индустрии, а именно компании Parimatch, Favorit, 1xbetUA, Kosmolot и другие участника рынка.

Отдельная перспектива – развитие отельного бизнеса. "Казино для отеля – это серьезный партнер, который может дать дополнительный доход, дополнительный поток бизнеса. И не только прямой бизнес казино, это и люди, которые будут приходить в казино, проживать в отеле и пользоваться другими услугами", – рассказал во время Ukrainian Hospitality Conference Атис Захаранс, генеральный менеджер Kharkiv Palace.

Так, в Украине работает около 3 тысяч отелей. 53 из них – пятизвездочные.

По всей Украине работают около 3 тысяч отелей. Но только 53 из них – пятизвездочные. Поэтому отельеры обратили внимание на нормы, по которым гостиницы получают звезды, и выяснили: они у нас самые жесткие. "Действующие требования по сертификации отелей в Украине на сегодняшний день гораздо более высокие, чем в любой из мировых систем", – отметил основатель Welcomer Network Виталий Федорченко.

Член рабочей группы по легализации игорного бизнеса при комитете Верховной Рады Украины Игорь Макиевский согласен, что вопрос звездности гостиниц тормозит полноценный запуск рынка. "Не решен вопрос получения звездности в гостиницах. Этим вопросом занимается Государственное агентство туризма при Министерстве культуры, и там формируется комиссия".

Эксперты логично прогнозируют: оффлайн-казино создают множество рабочих мест. Это непосредственно сотрудники казино, профессиональные крупье, официанты игровой зоны, охрана и так далее. Кроме этого, увеличится количество персонала самих отелей, так как казино будут привлекать больше клиентов и, соответственно, увеличивать поток людей, в том числе и иностранцев, которых будет привлекать возможность сыграть в любимые игры.

По словам экономиста и футуролога Андрея Длигача, отельный бизнес пока опасается предпринимать интересные и яркие ходы, потому что переживает из-за непредсказуемости правил со стороны государства. "Те отели, которые поймут, что будущее за игровой индустрией и оффлайн, и онлайн, станут более открытыми – они выиграют, конечно", – считает эксперт.

Такие отели уже есть. "Приходят запросы из маленьких курортных городов, таких, как Коблево, Затока, Буковель, они тоже на что-то рассчитывают. И это может быть толчком для создания туристически-игорных кластеров", – уверен основатель Hoteliero Андрей Скипьян. В свою очередь, это позволит регионам создавать новые рабочие места непосредственно на своей территории и в целом повысит их инвестиционную привлекательность.