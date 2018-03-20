Микс физики и биологии: как в Украине будет работать школьная реформа

Министерство образования и науки Украины в рамках эксперимента намерено объединить для старшеклассников в один предмет сразу шесть дисциплин — физику, химию, астрономию, биологию, экологию и географию, чтобы углубить их изучение.

Курс будет называться "Естественные науки" и сейчас для его испытания ищут 10 классы гуманитарного направления, которые согласятся первыми учиться по обновленной программе, пишут "Вести".

По словам руководителя рабочих групп по разработке программ интегрированного курса "Естественные науки" Татьяны Засекиной, главная цель нового предмета — целостное изучение курса, чтобы процессы изучались одновременно.

"По новому учебному стандарту физику, химию и биологию дети учат намного основательнее, чем раньше, — там увеличили количество часов и все основные вопросы, которые раньше изучались до 10-11 классов, теперь изучают до 9 класса, что дает возможность проходить эти дисциплины в старших классах как интегрированный курс. В стандартном объеме изучение естественных наук занимает восемь часов в неделю, и все они преподаются разными дисциплинами — три часа физики, два — биологии и так далее. В новом курсе подразумевается четыре урока в неделю, и если просуммировать текущий курс, то выйдет также четыре-пять часов в неделю", — пояснила она.

Но плюс интегрированного курса, добавляет Засекина, будет заключаться в том, что предметы можно изучать целостно, а не разрывать понятия в разных дисциплинах по разным часам — например, органику в биологии и химии изучали в разное время.

"Курс построен таким образом, чтобы давать качественные знания без сложных формул и задач", — подчеркивает Засекина.

Она также отметила, что поскольку это экспериментальный курс, то деньги из бюджета на учебники для него не выдаются — в качестве эксперимента их уже разрабатывают, но для начала министерству нужно знать точное количество желающих.

"Предполагается два варианта обеспечения — либо за счет получения бюджета от международных организаций, либо за счет издательств", — пояснила Засекина.

Полной переподготовки, как это было ранее у учителей начальных классов, по ее словам, не планируется.

"Подготовка учителей у нас попредметная. Учитель физики и математики биологию в университете не учил. Наиболее выигрышные — биологи, у них физика была. Но, исходя из реалий и некомплекта в школах, многие учителя уже сейчас переквалифицировались и преподавали по несколько предметов. Мы делаем ставку на их самоподготовку. Сейчас ведем переговоры с онлайн-курсами, чтобы разместить дистанционно материалы для подготовки этих учителей", — рассказывает Засекина.

Примечательно, что сдавать внешнее независимое оценивание в 11 классе ученики таких классов, если захотят, будут также после самоподготовки.

"Мы планируем этот курс для детей из гуманитарных классов, предполагая, что они не будут сдавать ВНО по этим предметам. Но при условии самоподготовки они могут сдавать, правда, результат не гарантируем, поскольку исключаем из курса абстрактные задачи, а на ВНО их там львиная доля", — говорит Засекина.

Как сообщал "Обозреватель", ранее эксперт по вопросам трудоустройства Татьяна Пашкина заявила, что после запланированного объединения шести школьных предметов в единый курс "Естественные науки" вряд ли стоит ожидать массового сокращения учителей.