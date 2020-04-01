Микробы распространяются на 8 метров: ученые обнаружили наибольшую опасность от человека

При чихании вокруг человека образуется облако, а капли распространяются на 7-8 метров и содержатся в воздухе значительно дольше, чем предполагалось.

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Такие данные следуют из исследования ученого Массачусетского технологического института Лидии Буруиба, пишет издание JAMA Insights. Это дает основание пересмотреть рекомендации ВОЗ по минимальной дистанции с зараженными в 1,5 - 2 метра.

чихание ВВС

С помощью исследования ученый хотела проверить корректность рекомендации для предотвращения заражения COVID-19, ведь они были приняты на основе тех, которые начали предоставлять еще в начале XX века.

"Согласно им, капли с воздушно-капельной взвеси, образующиеся при чихании или кашле, можно разделить на два типа: первые, крупные, быстро оседают на землю рядом с тем, кто чихнул или кашлянул, а вторые, маленькие, держатся в воздухе дольше. Предполагалось, что эта суспензия распространяется примерно на 1,5-2 метра, и именно такое расстояние нужно соблюдать при общении с зараженными или в условиях пандемии", – пишет издание.

В то же время Буруиба выяснила, что при чихании вокруг человека образуется облако капли распространяются на 7-8 метров, и эта суспензия хранится в воздухе значительно дольше, чем предполагалось.

При чихании микробы распространяются на 7-8 метров JAMA Insights

"Размер облака микробов удалось уточнить после того, как был снят процесс чихания с помощью высокоскоростной камеры, которая способна записывать 2000 кадров в секунду. Как показал эксперимент, при чихании микробы не только разлетаются дальше, но и задерживаются в воздухе от нескольких секунд до нескольких минут – это зависит от влажности воздуха ", – отмечается в исследовании.

Проведенное исследование дает основание пересмотреть рекомендации ВОЗ по минимальной дистанции с зараженными.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, коронавирус COVID-19 не передается по воздуху, а находится на поверхности окружающих предметов.

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