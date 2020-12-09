Микитась "заказал" своего юриста чеченцам: МВД подтвердило похищение

Экс-нардеп Максим Микитась, которого подозревают в завладении имуществом Главного управления Национальной гвардии Украины, может быть причастен к похищению сотрудника своей компании. Информацию о похищении подтвердили в Нацполиции Украины.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников в правоохранительных органах. Согласно этой информации, Микитась якобы дал своему юристу взятку в 700 тысяч долларов с целью получения желаемого вердикта в одном из судов, однако тот дело "не решил". Собеседники отметили, что Микитась якобы заказал похищение четырем лицам (двое из них чеченцы) с целью возвращения указанной суммы.

Позже Нацполиция сообщила о задержании причастных к похищению. Как сообщается, причиной похищения стало вымогательство несуществующего долга – 800 тысяч долларов. К преступлению причастны четверо мужчин, двое из которых – иностранцы. Также в полиции устанавливают других участников преступной группы.

Задержанные за похищение юриста компании Микитась

По данным полиции, похищение состоялось 8 декабря около 13 часов на улице Княжий Затон в Дарницком районе Киева.

Правоохранителями установлено, что потерпевший является юристом в компании, которая "оказывала поддержку руководителю известной строительной фирмы". Мужчину пригласили на встречу, во время которой силой затолкали в его же автомобиль и скрылись.

По дороге похитители заставили мужчину написать расписку на возвращение несуществующего долга в пользу руководителя строительной фирмы на 800 тысяч долларов. Также у пострадавшего отобрали два мобильных телефона, деньги и техпаспорт на авто.

Впоследствии правоохранители обнаружили разыскиваемую иномарку на улице Сивашской. На момент задержания три человека находились в авто, а еще двое – неподалеку. Среди них был и похищенный мужчина.

Полиция также устанавливает других участников преступной группы.

По данным издания "Страна", юриста зовут Мирошниченко О.А. Он работает в компании "Кириченко и партнеры", которая ранее оказывала юридические услуги Микитасю.

Мирошниченко отметил, что его похитители все время находились на связи с Микитасем.

"Я подъехал к супермаркету "Новус", припарковался, и, как только открыл дверь, в машину запрыгнула компания людей. Затащили на заднее сидение, и мы поехали. Привезли меня в какой-то гараж. Набрали Микитася. В этом же телефоне была переписка с Микитасем, паспортные данные Микитася, которые с 13:05 до 14:05 он сбрасывал на этот номер телефона, чтобы внести данные в расписку. Он заставил меня написать расписку на 750 тысяч долларов – долг, который я якобы признал. Я написал. Записка сейчас в материалах дела", – рассказал пострадавший.

Мирошниченко добавил, что кроме расписки похитители также требовали набрать супругу, чтобы "она пригнала еще один автомобиль, собрала по дому все золото и наличные деньги, и привезла все это им в качестве выкупа".

"Я спрашивал у Микитася, зачем он так поступает, и не боится ли понести ответственность за такие действия. Микитась отвечал, что теперь он под защитой НАБУ, поэтому ему все по барабану", – рассказал Мирошниченко.

Также известны и фамилии его похитителей: Чернов Сергей Сергеевич (1980 г.р.), Опанасенко Юрий Васильевич (1974 г.р.), Газиев Али Халанович (1988 г.р.), Вутсаев Алви Мовлиевич (1988 г.р).

Источники OBOZREVATEL также отметили, что правоохранители имеют переписки экс-нардепа с юристом. По их убеждению, такие доказательства могут заставить Национальное антикоррупционное бюро пересмотреть сделку Микитася со следствием, по которой его выпустили из СИЗО.

Отметим, по данным нашего источника, 2 декабря Микитась якобы досрочно вышел из Лукьяновского СИЗО. В пресс-службе НАБУ заявили, что он добровольно возместил в госбюджет Украины 50 млн гривен ущерба по делу "Укрбуда". Указывается, что общая сумма убытков составила 81,64 млн гривен.

Напомним: бывшему народному избраннику и бенефициарному собственнику ООО "Укрбуд Девелопмент", а также еще семерым людям, инкриминируется участие в коррупционной схеме.

По данным следствия, в 2000-х годах ГУ Внутренних войск МВД (с марта 2014 года – ГУ Нацгвардии) и "Укрбуд" заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в Ж/К 50 квартир и 30 паркомест.

Однако в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Стоимость этих квартир на 81,64 млн гривен меньше.

Как сообщал OBOZREVATEL: