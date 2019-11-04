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4 ноября • обновлено в 23:17
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"Мій тато на небі": украинцев растрогало письмо ребенка погибшему на Донбассе герою

1.9т Читать материал на украинском

Сеть растрогало стихотворение, которое маленький ребенок посвятил своему отцу, погибшему в войне за независимость на Донбассе.

О письме, которое впервые опубликовала в 2017 году волонтер Алена Винницкая, напомнили на странице центра "Миротворец" в Fаcebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"В первый раз я не смогла выложить фото. Не хватило духу. Музей АТО. Зал памяти. Письмо ребенка погибшему на войне папе. Опять реву", – сказано в подписи.

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Украинцев растрогало письмо ребенка погибшему в АТО отцу

Украинцев растрогало письмо ребенка погибшему в АТО отцу

"Мій тато на небі": украинцев растрогало письмо ребенка погибшему на Донбассе герою

Скриншот

Дочка посвятила отцу такой стих (орфография сохранена):

Тато милий мій хороший Пам'ятаю я твої очі Пам'ятаю я і нині Як любив ти мене сильно Буду вічно пам'ятати Як ми грали с тобой тато Як ти щиро посміхався Коли в щось зі мною грався Коли брав мене на руки І так міцно обіймав Ніби ти тоді ще все знав Ніби відчував Що не будеш скоро поряд Що покинеш нас я згодом любий тато Піду в перший клас Мабуть буде свято Будуть всі радіти Бо прийдуть з батьками Всі щасливі діти А мій тато вже на небі І хай кожен знає Що загинув за нас з вами Кожен памятає.

У пользователей строки вызвали слезы. "Расти, милая девочка, с отцом в сердце", "На лбу у президента прибить", "До слез", "Это должно висеть у каждого на стене или рабочем столе", – написали в комментариях.

"Мій тато на небі": украинцев растрогало письмо ребенка погибшему на Донбассе герою

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев растрогало фото дочери погибшего в АТО добровольца батальона "Донбасс" Алексея "Детройта" Бакки, пришедшей на могилу отца.

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Темы
АТО на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Донбасс
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
У ребёнка погиб папа, который пошёл убивать других деток на Донбасс. Кого должно быть жалко?
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0
2
Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
А кто его туда звал?!
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Shadrin Igor
Shadrin Igor
Семёнов Алексей, тот кто не орал "Путин, прийти, введи войска".
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Ну i як вам здобуток майдану?
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