"Мій тато на небі": украинцев растрогало письмо ребенка погибшему на Донбассе герою

Сеть растрогало стихотворение, которое маленький ребенок посвятил своему отцу, погибшему в войне за независимость на Донбассе.

О письме, которое впервые опубликовала в 2017 году волонтер Алена Винницкая, напомнили на странице центра "Миротворец" в Fаcebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"В первый раз я не смогла выложить фото. Не хватило духу. Музей АТО. Зал памяти. Письмо ребенка погибшему на войне папе. Опять реву", – сказано в подписи.

Украинцев растрогало письмо ребенка погибшему в АТО отцу

Скриншот

Дочка посвятила отцу такой стих (орфография сохранена):

Тато милий мій хороший Пам'ятаю я твої очі Пам'ятаю я і нині Як любив ти мене сильно Буду вічно пам'ятати Як ми грали с тобой тато Як ти щиро посміхався Коли в щось зі мною грався Коли брав мене на руки І так міцно обіймав Ніби ти тоді ще все знав Ніби відчував Що не будеш скоро поряд Що покинеш нас я згодом любий тато Піду в перший клас Мабуть буде свято Будуть всі радіти Бо прийдуть з батьками Всі щасливі діти А мій тато вже на небі І хай кожен знає Що загинув за нас з вами Кожен памятає.

У пользователей строки вызвали слезы. "Расти, милая девочка, с отцом в сердце", "На лбу у президента прибить", "До слез", "Это должно висеть у каждого на стене или рабочем столе", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев растрогало фото дочери погибшего в АТО добровольца батальона "Донбасс" Алексея "Детройта" Бакки, пришедшей на могилу отца.

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