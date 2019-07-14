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"Михалыч в красных труселях": Зеленский взорвал сеть неожиданным появлением на пляже в Одессе

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Президент Украины Владимир Зеленский вызвал ажиотаж неожиданным появлением на пляже в Одессе.

Зеленский 13 июля искупался в Черном море вместе с главой Офиса президента Андреем Богданом и другими членами команды. Эта новость активно обсуждается пользователями сети, которые традиционно разделились на два лагеря.

Владимир Зеленский в Одессе

Владимир Зеленский в Одессе

Скриншот видео

Владимир Зеленский в Одессе

Владимир Зеленский в Одессе

Скриншот видео

Владимир Зеленский в Одессе

Владимир Зеленский в Одессе

Скриншот видео

"Стоишь ты, Михалыч, в красных труселях... И манишь меня и манишь..." "Кем был, тем и остался", "Не можем понять - красные труселя президента Зеленского сшиты из советского флага или из пионерских галстуков?" "Всю жизнь мечтала увидеть президента в оранжевых труселях", "А когда президент займется своими обязательствами?" - смеются и осуждают Зеленского хейтеры.

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"И что? Молодец, покупался, оценил пляжи и летний сезон", "Молодец Зеленский, он тоже человек", "Ничего плохого тут не вижу. Кто считает пиаром, а я считаю, была свободная минутка - заскочил, народ с ним немного пообщался", "Плавает человек в шортах и что? Как будто шорты никогда не видели", - пишут другие.

"Михалыч в красных труселях": Зеленский взорвал сеть неожиданным появлением на пляже в Одессе
"Михалыч в красных труселях": Зеленский взорвал сеть неожиданным появлением на пляже в Одессе
"Михалыч в красных труселях": Зеленский взорвал сеть неожиданным появлением на пляже в Одессе
"Михалыч в красных труселях": Зеленский взорвал сеть неожиданным появлением на пляже в Одессе
"Михалыч в красных труселях": Зеленский взорвал сеть неожиданным появлением на пляже в Одессе
"Михалыч в красных труселях": Зеленский взорвал сеть неожиданным появлением на пляже в Одессе
"Михалыч в красных труселях": Зеленский взорвал сеть неожиданным появлением на пляже в Одессе
"Михалыч в красных труселях": Зеленский взорвал сеть неожиданным появлением на пляже в Одессе
"Михалыч в красных труселях": Зеленский взорвал сеть неожиданным появлением на пляже в Одессе
"Михалыч в красных труселях": Зеленский взорвал сеть неожиданным появлением на пляже в Одессе
"Михалыч в красных труселях": Зеленский взорвал сеть неожиданным появлением на пляже в Одессе
"Михалыч в красных труселях": Зеленский взорвал сеть неожиданным появлением на пляже в Одессе

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе Зеленский разгромил работу порта и обратился к Труханову.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Одесса
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