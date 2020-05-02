Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс намерен чипировать всех людей планеты.

Об этом он заявил в эфире своей авторской программы "Бесогон ТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Так, в новом выпуске своей телепередачи Михалков подчеркнул, что одним из доказательств этого является некий патент под номером WO/2020/060606, который зарегистрировала компания Microsoft Technology Licensing, LLC, основанная Гейтсом. По мнению режиссера, вместо прививок компания намерена проводить чипирование человечества.

Никита Михалков Скрін відео

"В тело человека вживляется чип, исполняющий роль контролирующего органа на предмет соответствия характеристик ежедневной активности для какой-то криптовалюты", — сказал Михалков.

При этом режиссер назвал цель вероятного чипирования. По его мнению, это "сокращение человечества", которое слишком много потребляет "кислорода, пищи и всего остального".

Как сообщал OBOZREVATEL, Никита Михалков раскритиковал американских актрис за связь с ранее осужденным за домогательства продюсером Харви Вайнштейном. Он назвал их "женщинами с пониженной социальной ответственностью".