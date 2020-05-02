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3 мая • обновлено в 22:47
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Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество

8.2т
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Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс намерен чипировать всех людей планеты.

Об этом он заявил в эфире своей авторской программы "Бесогон ТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Так, в новом выпуске своей телепередачи Михалков подчеркнул, что одним из доказательств этого является некий патент под номером WO/2020/060606, который зарегистрировала компания Microsoft Technology Licensing, LLC, основанная Гейтсом. По мнению режиссера, вместо прививок компания намерена проводить чипирование человечества.

Никита Михалков

Никита Михалков

Скрін відео

"В тело человека вживляется чип, исполняющий роль контролирующего органа на предмет соответствия характеристик ежедневной активности для какой-то криптовалюты", — сказал Михалков.

При этом режиссер назвал цель вероятного чипирования. По его мнению, это "сокращение человечества", которое слишком много потребляет "кислорода, пищи и всего остального".

Как сообщал OBOZREVATEL, Никита Михалков раскритиковал американских актрис за связь с ранее осужденным за домогательства продюсером Харви Вайнштейном. Он назвал их "женщинами с пониженной социальной ответственностью".

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Автор
Марина Погорилко
Персоны
Никита Михалков Билл Гейтс
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Что вы этого фуфела цитируете? Кому он и его мнение интересны? Его ущербная передача " Бесогон"Это уже ниже плинтуса даже для рашки. Бесогон - гнать беса, у простого народа обозначает, нести полную чушь! Вот и весь сказ.
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Орлова Наталья
Орлова Наталья
Ну ,а чем еще кормить и удерживать в стойле лапотников и балалаечников? Только страшилками !
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Добре, що ви нам не брати, ато сорому на всю вулицю.
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