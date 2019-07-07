Михаил Терентьев вместе с Денисом Беринчиком поздравили юных боксеров

Депутат Киевского городского совета Михаил Терентьев вместе с украинским боксером и олимпийским призером Денисом Беринчиком посетили новый зал бокса для детей на Соломенке "Чемпион" и наградили будущих боксеров медалями и грамотами.

Новый зал бокса "Чемпион" на ул.Озерной, 9, построенный при поддержке депутата Андрея Андреева, открыл свои двери для всех желающих. Спортивный зал прекрасно обустроен, а рядом на улице находится уличная тренажерная зала, современная детская площадка и столы для тенниса.

Михаил Терентьев поздравил боксеров

Михаил Терентьев поздравил боксеров

Михаил Терентьев поздравил боксеров

Михаил Терентьев поздравил боксеров

Михаил Терентьев поздравил боксеров

Михаил Терентьев поздравил боксеров

Михаил Терентьев поздравил боксеров

Михаил Терентьев поздравил боксеров

Михаил Терентьев поздравил боксеров

Михаил Терентьев поздравил боксеров

Михаил Терентьев поздравил боксеров

Юные боксеры получили наставления и спортивную мотивацию от известного боксера Дениса Беринчика и поздравления с первыми спортивными успехами от депутата Михаила Терентьева.

"Нас поддерживают многие. Михаил Терентьев с нами на боксе продолжает награждать детей и дарить счастье, любовь к боксу и спорту. Всем силы! С нами бокс!", – отметил Беринчик.

Олимпийский призер также пригласил присоединиться к следующему турниру, который состоится в зале бокса "Чемпион" 12 июля.

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