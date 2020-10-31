На Херсонщине похоронили морпеха "Тихого", погибшего на Донбассе. Фото и видео

В Херсонской области 31 октября попрощались с 30-летним старшим сержантом 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Белецкого Михаилом Старостиным (позывной "Тихий").

Похороны состоялись в селе Новорайск Бериславского района, пишет "Суспільне" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Старостин погиб во время вражеского обстрела около полуночи, 29 октября, вблизи поселка Водяное на Донбассе. У Михаила остались мать, жена и трое сестер.

Похороны морпеха, погибшего в результате обстрела Суспільне

Подполковник, командир батальона морской пехоты Виктор Сикоза рассказал: прослужил вместе с Михаилом 10 лет. Он добавил, что виделся с погибшим за три дня до трагедии.

"Все карьерные ступени от командира взвода до командира батальона прошел вместе с Михаилом. Михаил от матроса наводчика оператора БМП-2 к главному сержанту взвода. Мы все пробили вместе", – сказал Сикоза.

Воин был спокойным, очень уравновешенным, никогда не паниковал, рассказал сослуживец Александр Куса. Он служил с украинским военным два года.

"Таких людей, как он, надо снайперами ставить. Это человек, реально, золотые руки. Все позиции свои, блиндажи, он делал как для бога. На него возлагались офицеры. Ему не нужен был приказ. Ему надо было сказать: "Мишань, выручи". Он иногда не отказывал", – сказал Куса.

Михаил Старостин с 2010 года служил в Крыму. Вместе с ним в 2014-м оттуда выходил Дмитрий Глова. О смерти собрата тот узнал утром 30 октября.

"Никогда ни на кого не кричал. На рейсе могло быть трудно, тогда он мог спокойно с улыбкой сказать, что надо сделать. Знаю его около восьми лет. Ни разу не видел, чтобы он на кого-то кричал. До сих пор не верится. Будем возвращаться назад как-то. Он всегда будет с нами там", – сказал сослуживец.

На Херсонщине попрощались с Михаилом Старостиным Суспільне

Классная руководительница Михаила Алла Сухая охарактеризовала погибшего как очень доброго и очень трудолюбивого.

"Например, убираем участок. Половину делает класс, а половину – Миша. У нас была на Андрея вечеринка. И вытаскивали, кому парень попадется. И вот одной девочке попал Миша. И все: ой, как мы тебе завидуем, потому что Миша такой трудолюбивый и очень хороший. Мне так больно. Это такой ребенок", – сказала женщина.

Михаил Старостин Суспільне

Михаил мечтал стать военным, рассказала Ирина Регеда, которая была его классной руководительницей в 11 классе, а сейчас директор Новорайского опорного учреждения полного общего среднего образования.

"Он тогда еще был заядлым парнем. Помню их "А ну-ка парни!", как они одержали победу в учеников параллельного класса. Как он мог дружить! Его очень любили и ребята, и девушки в классе", – вспомнила учительница.

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Воина ВСУ похоронили в Херсонской области Суспільне

Руководитель центра помощи участникам АТО при Херсонской облгосадминистрации Наталья Возаловська познакомилась с Михаилом в Водяном, когда приехала в 36-ю бригаду. Она сказала, что морпех очень скучал по дому.

"Он, узнав, что приехали из Херсона, подошел к нам и говорит: "А я из Херсонской области. С Бериславского района". Откуда же? С Новорайска. И мы так тепло пообщались с ним. Встречались еще несколько раз. Приветливый, веселый был", – рассказала женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 октября вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате двое украинских военнослужащих погибли.