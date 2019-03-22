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Михаил Кривда
Михаил Кривда
Директор "Обозревателя"Все статьи автора

ТВ теряет аудиторию: как побеждают интернет-СМИ

1.6т

Вчера, 21 марта, OBOZREVATEL посетили 2,1 миллиона читателей. В среднем каждый пользователь полностью прочитал 3 материала и еще получил около 10 месседжей, "зацепившись" за новостные заголовки, тизеры статей и блогов.

Аудитория в 2 миллиона — это больше, чем праймовые выпуски новостей топовых каналов (например, вечерние выпуски новостей ТСН, каналов "Украина" и "Интер" в среднем смотрят по 1-1,5 млн человек).

Новостные выпуски на ТВ обычно состоят из 8-10 сюжетов, но все 10 просматривают далеко не все (30 минут выпуска — это слишком долго, чтобы получить картину дня). ТВ на фоне интернета становится все менее удобным каналом для получения новостей и тенденция перетекания аудитории новостных ТВ-программ на новостные сайты увеличивается с каждым месяцем.

Пока явно конкурировать с топовыми каналами в новостном сегменте получается только у OBOZREVATEL, но даже сейчас такие сайты как Сегодня.ua или Украинская правда уже перегнали по охвату выпуски новостей телеканалов "112", NewsOne, "Наш" в прайм-тайм.

Теперь немного статистики:

ТВ теряет аудиторию: как побеждают интернет-СМИ

OBOZREVATEL сегодня является бесспорным лидером по количеству читателей за день. В системе подсчета статистики Liveinternet на конец вчерашнего дня у OBOZREVATEL было более полутора миллиона посетителей из Украины (в 2,5 раза больше, чем у ближайших участников рейтинга).

ТВ теряет аудиторию: как побеждают интернет-СМИ

Еще 25% посетителей были не из Украины. С этими показателями OBOZREVATEL 21 марта был в шаге от входа в топ-10 СМИ СНГ (на пару позиций выше, чем Russia Today и на позицию ниже "Вестей" Киселева). И это при том, что количество пользователей интернета в России в 4 раза больше, чем в Украине.

ТВ теряет аудиторию: как побеждают интернет-СМИ

OBOZREVATEL вообще не "покупает" трафик и является единственным новостным сайтом у которого реферальный трафик составляет меньше 5% (в то время как у украинских СМИ обычный показатель реферального-покупного около 40%)

Нужно отметить, что в рейтинге Liveinternet участвуют не все сайты, и для того чтобы иметь большую картинку, можно использовать независимый израильский сервис SimilarWeb. Там можно легко посмотреть много информации по каждому сайту: количество уникальных сессий за месяц, количество просмотренных страниц на посетителя, среднее время, проведенное на сайте, количество прямого трафика, покупного и т.д.

ТВ теряет аудиторию: как побеждают интернет-СМИ
ТВ теряет аудиторию: как побеждают интернет-СМИ

Единственное, SimilarWeb пока не считает AMP (технология ускоренных мобильных страниц, позволяющая просмотреть контент сайта со смартфона прямо на домене google.com). Поэтому, для полной картинки можно смотреть данные Gemius.

ТВ теряет аудиторию: как побеждают интернет-СМИ

P.S. Ну, и если уже все сказать о нашей неоспоримой крутости - количество просмотров страниц за месяц OBOZREVATEL равняется сумме просмотров страниц четырех ближайших новостных сайтов-конкурентов.

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Автор
Михаил КривдаМихаил Кривда
Место
Украина
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Панкратов Роман
Панкратов Роман
А-а-а ! Так вот почему так много ольгинских троллей на Обозе. Наверное здесь собраны сливки ольгинского "общества" . Но если такие тупые "сливки", то насколько же дебильные низы этой клоаки ?
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