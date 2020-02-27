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27 февраля • обновлено в 23:18
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Гаврилюк ответил на ажиотаж вокруг работы таксиста

8.5т
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Бывший народный депутат Михаил Гаврилюк, который признался, что работает в Киеве таксистом, пообщался с клиенткой, которая разоблачила его в сети.

Так, киевлянка Алла Желизняк, опубликовавшая в Facebook фото Гаврилюка, которое и вызвало резонанс, рассказала, что ее телефон и мессенджеры после этого буквально разрываются.

"Единственное возможное объяснение: народ не привык к подобным поступкам и решениям со стороны экс-нардепов. Таких нормальных и обычных! Мужчина не заперся в наблюдательные советы, не подминал чужой бизнес, не стал еще одной занозой на теле государства, а честно зарабатывает на жизнь. Учитесь и будет всем счастье. Михаилу отдельный респект и уважение. И мои личные извинения, что, сама того не желая, вмешалась в личное", – отметила женщина.

Гаврилюк пообщался со "спалившей" его в такси киевлянкой

Гаврилюк пообщался со "спалившей" его в такси киевлянкой

Ей ответил в комментариях и сам Гаврилюк. "Рано или поздно это должно было случиться. Спасибо за добрые слова. Надеюсь, Вы были довольны поездкой", – написал экс-нардеп.

"Лучшая. И извиняюсь за необдуманный пост", – оправдалась Желизняк.

"Это должно было случиться": Гаврилюк пообщался со "спалившей" его в такси киевлянкой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у Гаврилюка нашли трехэтажный недостроенный дом в селе Нижний Березов (Косовский район, Ивано-Франковская область). Бывший нардеп оправдался, что просто "удачно женился".

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Михаил Гаврилюк
Место
Украина
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Виявляється, що він був дійсно НАРОДНИМ депутатом. Над ним у свій час сміялися, але його колеги сьогодні викликають уже не сміх, а оглиду.
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