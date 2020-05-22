Миграционная служба Украины возобновляет работу: какие области "пролетели"

В рамках смягчения карантина из-за COVID-19 с 25 мая Государственная миграционная служба Украины возобновит работу в большинстве регионов, кроме:

Киева и Киевской;

Волынской;

Закарпатской;

Ровенской;

Черновицкой областей.

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Территориальные подразделения ГМС в других областях будут работать по обычному графику, сообщается на сайте ведомства.

Миграционная служба возобновляет работу 0552.ua

Кроме того, с 25 мая будет снято ограничение относительно порядка предоставления административных услуг. Таким образом, граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства смогут получить любую услугу. Восстанавливается также работа сервиса "Электронная очередь".

Миграционная служба при этом призывает посетителей придерживаться рекомендаций по противодействию распространению коронавируса:

пользоваться защитной маской, перчатками и дезинфицирующими средствами;

не создавать скопления людей и придерживаться безопасного расстояния между людьми (из расчета не более одного человека на 10 кв. метров);

избегать контакта с лицами, которые имеют признаки острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

dmsu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, недавно Министерство здравоохранения Украины озвучило условия, при которых детские сады могут возобновить работу во время действия адаптивного карантина.