К вящему сожалению этноним "русский народ" абсолютно искусственный, выдуманный, синтетический, а потому не имеет никакого права на существование, так как не имеет под собой самого главного своего основания – народа.

К вящему сожалению этноним “русский народ” абсолютно искусственный, выдуманный, синтетический, а потому не имеет никакого права на существование, так как не имеет под собой самого главного своего основания - народа.

Этноса, племени, народа, нации “русские” не существовало никогда.

Как пишет Константин Ерусалимский, доктор исторических наук, профессор Отделения социокультурных исследований РГГУ, специалист в области истории восточной Европы в средние века и новое время, истории кириллической рукописной книги и книжного дела:

"До конца XVI века словосочетание "русский народ” не встречается ни в одном источнике, а с конца XVI века данное словосочетание использовали исключительно за пределами Московского княжества"!

Как же так получилось, народ люди, называющие себя “русскими”, есть а нации нет? В чем же дело?

А все дело в религии.

Киев, благодаря реформам и не без хитрости Ярослава Мудрого стал метрополией новой столицей христианского мира. Именно благодаря ему церковь христианская с центром в Киеве стала называться Руськой, а все верующие киевской кафедры Руськой церкви - руськими!

Весь люд Киева, Новгорода, Полоцка именовался руським, но по национальному признаку, а по вероисповеданию.

Были попытки заявить о независимости Руськой церкви во времена Ярослава Мудрого.

В 1051 году, собрав епископов, Ярослав, без согласования с Константинопольским патриархом, сам назначил митрополитом Илариона.

В 1054 христианская церковь распалась на Ортодоксальную с центром в Константинополе, и Католическую с центром в Риме. Киев, на тот момент являющийся митрополией Константинополя, сохранил ему верность.

Что же касается Москвы, то первое упоминание о ней относится к 1272 году и на тот момент она не имела ни кафедры, и официально не входила ни в одну из епархий.

Мало того, в 1261 году, благодаря захватившему престол киевской кафедры Руськой церкви митрополиту Кириллу, его дружбе с палачом Руси - Александром Неврюем-Невским, в Сарае была открыта Сарайская, она же Сарская, или более привычно нашему уху: Царская епархия.

Руськая митрополия с кафедрой в Киеве, точнее место жительства ее митрополитов, с конца 13 века находилось во Владимире на Клязьме.

Москва во всех своих анналах указывает, что Киевская кафедра Руськой церкви была перенесена в Москву, но вот только ни единого документа подтверждающего это нет.

Вплоть до основания Московской патриархии официальной резиденцией киевских митрополитов значится Владимир.

Дивный парадокс случился в середине 15 века. В то время, как христианские церкви Запада и Востока, Константинополя и Рима пришли к согласию, поддержаному также митрополитом киевским и всея Руси Исидором, Москва из этого соглашения вышла.

Руськая митрополия Константинопольского патриархата, даже находясь в плену Москвы, почитала императора Ромейского как своего.

Москва же, будучи данницей Орды, и ее царей покупавшая ярылки на правление, осталась верна своей клятве верности Орде и де факто предала своего Константинопольского императора. А все почему? Потому что у Орды и Османской империи был договор.

Получается, что Москва предала христианскую цервовь в знак своей верности исламскому господину!

Тем не менее на Москве это истолковали иначе.

Объединение церквей пред лицом исламского вторжения там наоборот назвали предательством христианской веры. Ибо Москва, считала, что одним одним из постулатов истинного христианства есть противопоставление себя Западу - Риму.

В 1441 году Москва вышла из Флорентийской Унии, вышла и из лона христианской церкви, предав всех униатов анафеме, провозгласив себя Третьим Римом.

После падения Константинополя в 1453 году, московский князь Иоанн III, исповедником которого был представитель Царской епархии - Виссарион, объявил, что после падения Константинополя Москва единственная может претендовать на его наследство, а потому назвал себя наследником Византийского престола, и велел величать Москву Третьим Римом.

Помимо наследства на Константинопольский престол московский самозванец вознамерился претендовать и на престол Киевский, к которому по закону относились все церкви Руського вероисповедания.

Закончил обоснование претензий Москвы на Киевский престол Руськой церкви Иван Грозный.

Новости Московия никогда не была славянским государством

16 января 1547 года в Успенском соборе Московского Кремля самозванные священники московской секты венчали того на царство - провозгласив Царем Руськй Церкви.

Москва стала, по сути, Православным Халифатом, а потому в ее идеологической доктрине не нашлось места национальному вопросу, и все внимание уделялось исключительно вероисповеданию. А потому, в московской церковно-политической культуре мыслить в этнических категориях было невозможно.

Да и народ, люд московский Кто такой народ на Московском княжестве? Весь народ без исключения принадлежал московскому самозванцу, то и есть, они были рабами князя. А у раба, как известно нации нет.

Тем не менее, этноним "русский" народ вошел в обиход и на Московском княжестве, прежде всего, из украинского культурного контекста Киево-Могилянской академии середины XVII века все еще центра Руськой веры.

Как я уже писал выше понятие руський народ гораздо шире, чем этнос, потому что включало в себя много разных народов: украинцев (русинов), поляков, беларусов (литвинов), литовцев. Балтов и славян, всех тех кто был одной веры руськой.

На Московии вопросы нации не поднимались вплоть до реформ Петра I, а потому до середины XVII века в летописях мы можем обнаружить лишь такие псевдоэтнические понятия как “православное всенародство”, “христианский народ” или “всехристианские людие”, “московские вси люди христианстии”. То и есть московских правителей того времени не интересовало происхождение людей, их нация, этническая группа. Их интересовало лишь вероисповедание человека.

При этом как вы видите политтехнологи того времени уже экспериментировали с названиями, пытаясь вывести новое эксклюзивное название верноподданных Московии, не забыв обязательно подчеркнуть их вероисповедание православное, правоверное.

Впервые понятие руський применительно к народу вы можете встретить в сочинениях украинского просветителя Мелетия Смотрицкого. Который инициировал в свое время идею создания Руського государства с центром в Киеве.

А также у князя Константина Константиновича Острожского сотрудника Курбского, привлекшего на работу московского печатника Ивана Федорова. У князя Константина Острожского понятие руський используется правильно и описывает оно народы Речи Посполитой, но никогда Москвы!

Никогда вплоть до XX века, на Московии, а потом и на России понятие "русский" не использовалось как наименование титульной нации.

Мало того, на Московии понятие руський пришло лишь во второй половине XVII века и то благодаря тому, что украинская книжность начала проникать в Москву.

Руськими россияне не стали и при Петре I, так, например, цитата из донесения фельдмаршала Бориса Шереметева, посланного Петру летом 1703 года, вы найдете слова:

"Руськие мужики к нам неприятны, многое число беглых из Новгорода, и с Валдая, и ото Пскова, и добрее они к шведам, нежели к нам”!

О чем это говорит? Да о том, что именно руськой веры люди оказывали сопротивление московским оккупантам!

К концу XVII века Киевская Руськая церковь была уже полностью поглощена, исторические литературные источники уничтожены, книги сожжены. Священники, отказавшиеся признавать главенство Московской Православной церкви - казнены.

Так как сохранилось огромное количество верующих руськой веры, для них была разработана новая идеологическая формула, объясняющая поглощение руськой церкви:

"Руський значит православный, православный значит руський".

Это было как бы и логично, и правильно и удобно и не требовало дополнительных объяснений. Руськие стали называться православными, как и вера.

Название руський стало неиспользуемым - вакантным.

К началу XIX века после того как все земли заселенные народами руськой веры были захвачены, перед Россией возникла проблема. У Российской Империи не было на тот момент никаких легальных оснований напасть на Европу!

Именно тогда идеологам Третьего Рима стало понятно, что фундаментальная идея религиозного деления народов себя исчерпала и надо создавать что-то новое. Надо было найти что-то объединяющее, что-то, что могло послужить причиной для справедливой войны.

И этой идеей стала идея Панславизма, которую якобы противопоставили по легенде зарождающемуся в это же время идеи Пангерманизма (на самом деле Пангерманизм появился на 50 лет позже)!

Разработкой концепции идеи Панславизма на России занимался в конце 1830-х годов Михаил Погодина, который выдвинул следующие основополагающие тезисы концепции:

истинной вере славянского мира Московского Православия

главенствующей роли России среди славян

объединительной миссии России матушки

Россия защитница православной веры, защитницы всех славян

Параллельно, пока в умы славянских народов внедрялась мысль что россияне это "русские", титульная нация славянского мира, населению Империи навязывалось утверждение, что они и есть эти самые "русские".

Надо сказать, что проекты политического объединения славян под пятой (якобы защитой) Российской Империи разрабатывались ещё в XVIII XIX веках Андреем Самборским, Василием Малиновским и пропагандировались они как проекты освобождения славян от османского, австрийского германского владычества и создания славянской федерации в рамках Российской Империи.

Примерно в середине XIX века, понимая, что про Руськую церковь уже забыли, новым объектом пропаганды стала мифологема Святая Русь , а от того и стала популяризироваться псевдонациональная идея "русскости".

Параллельно все чаще стал подниматься вопрос справедливой войны Православного Халифата за оккупированный иноверцами Константинополь.

Термин "русский" достаточно хорошо прижился к солдатам Империи в годы многочисленных войн с Турцией, которые практически беспрерывно продолжались весь конец XIX века.

После падения Империи термин "русский" подхватили большевики, он стал одним из важнейшим признаков эталонного человека, человека высшей касты.

Идеальный большевик был рабочим-пролетарием, коммунистом и обязательно "русским". Со временем "русский" стало снова именем нарицательным, и каждый житель СССР мог считать себя "русским".

Как в идее Панславизма Россия протягивала руки страдающим под гнетом Османов, Австрии и Германии народов, так "русские" (большевики-пролетарии) протягивали руку помощи всем угнетенным мира, и предлагали прийти к ним на помощь, помочь свергнуть их правительство и также как они стать частью самой большой в истории человечества Тюрьмы Народов .

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