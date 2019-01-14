В середине 19 века под этот сладкий для ушей московитов бред, “историк” Погодин даже подстелил подушку, утверждая, что после падения Киева в 1240 году, руськое население города село на чемоданы и двинулось в Москву, а на их место с высоких гор Карпат спустились дикие укры!

На России нет такой традиции: честно да откровенно называть те события истории, которые свидетельствуют о ее истинных намерениях. Россияне всегда врут, не говоря уже о том, что они творят при виде свидетельств их злодеяний.

По легенде в которую верят московиты:

Москва никогда не захватывала и не завоевывала чужих территорий, но иногда освобождала их

Все войны Московии, ну или предлоги для них были справедливыми

Москва вторгалась в другие страны, исключительно внимая зову о помощи страждущих жителей этих территорий

Все страны мира хотят присоединится к России, но не все могут

Московия никогда не была империей, но всегда боролась с империализмом

Москва расширяла свои владения, присоединяя к себе чужие земли (как будто у них не было хозяев, и они как ломоть хлеба на дороге пустынной валялись)

Москва непобедима,

Ну и все такое прочее...

Где-то в канве этих паттернов мышления, вбиваемых нам сотни лет в голову кувалдой кремлевской пропаганды находится и миф об “Исходе Руси из Киева в Москву”.

В середине 19 века под этот сладкий для ушей московитов бред, “историк” Погодин даже подстелил подушку, утверждая, что после падения Киева в 1240 году, руськое население города село на чемоданы и двинулось в Москву, а на их место с высоких гор Карпат спустились дикие укры!

Вот только это слегка, но целиком и полностью несусветная ложь.

Говоря о “Перемещение кафедры митрополита всея Руси из Киева в Москву”, речь идет о рейдерском захвате кафедры святого престола Киева - Руси и абсолютно неканонического ее переноса сначала во Владимир, а впоследствии в Москву.

Почему я утверждаю, что это было противозаконно?

Потому, что согласно 15 правила Первого Вселенского Собора:

"По причине многих смятений и происходящих неустройств заблагорассуждено совершенно прекратить обычай, наблюдающийся в некоторых местах, вопреки апостольскому правилу: дабы из города в город не переходил ни епископ, ни пресвитер, ни диакон"

Или говоря словами патриарха Вальсамона:

"Пятнадцатое правило говорит не о перемещении, не о перехождении и не о вторжении, а запрещает епископу, или пресвитеру, или диакону удаляться из одного города в другой, принадлежащий той же епархии, как некогда епископ Деркский господин Иоанн покушался было свой престол из Дерка перенести в свою протопопию Филей, потому что она многолюднее; но собором это было запрещено. Посему-то и не наказывается епископ, предпринявший это, но возвращается на прежнюю свою кафедру".

Исход кафедры из Киева во Владимир

Первый шаг в деле перемещения кафедры предпринял бывший новгородский священнослужитель Кирилл.

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Став митрополитом Киевским и всея Руси, Кирилл инициировал “Исход” Киевской митрополии во Владимиро-Суздальское княжество, что было целиком и полностью незаконно. Так как, это:

Противоречило 15 правило Первого Вселенского Собора У него не было таких полномочий. Он не был независим - автокефален. Все решения о изменения в названиях епархий принимаются в Константинополе, а не советом митрополии или самим архиереем.

Но. Кто мог запретить что-либо ставленнику Золотой Орды, с которой у Кирилла были просто идеальные отношения.

Тут надо отметить роль и качество этого деятеля для Руськой церкви.

На момент падения Киева митрополитом киевским был Иосиф, посвященный в сан в 1236 году в Константинополе.

После событий 1240 года он пропал, и кафедра до 1244 года пустовала.

Однако, как свидетельствуют другие источники, уже в 1243 году кафедру возглавил новгородский священнослужитель Кирилл, избранный, как пишут, собором епископов.

Тем не менее, титул свой он подтвердил, посетив Никею в 1247 году.

При этом, надо понимать, что перед этим он должен был получить ярлык на митрополию в Сарае.

Начиная с 1251 года Кирилл становится верным товарищем беклярбека Орды - Александра Невского.

В 1252 году Кирилл, за преданность, получил ярлык у Батыя, гарантирующий неприкосновенность возглавляемой им церкви. В 1258 году, при содействии Александра Невского он способствовал покорению Великого Новгорода под татарскую руку.

В 1258 году, при его содействии царя Орды признал главою покоренной им руськой церкви никейского императора. Последний, пожелав вступить в сношения с царем Орды дал разрешение на строительство в Сарае церкви. Так в 1261 году, при содействии коллаборационистов Кирилла и Александра в Сарае возникла новая епископия, через которую митрополит руський сносится теперь с никейскою Империей, как, впрочем, это ясно сказано в летописи от 1279 года.

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Созданная в 1261 году при содействии Неврюя-Невского новая Царская - Сарская (Сарайская) епархия, которая разместилась в городе, где проживал царь Орды - Сарае, легитимизировала царя Орды - как царя Руськой церкви. Ибо “не може церковь быть и царя не мать”.

В 1274 году Кирилл провел во Владимире собор, на котором узаконил аналог ордынского ярлыка в Руськой церкви - симонию.

Согласно принятой договоренности была учреждена фиксированная цена, которую платили вышестоящим служителям церкви за должности.

Митрополит Кирилл предписал, чтобы во всех епархиях за поставление во священники и дьяконы брали столько же, сколько он брал в митрополии, по 7 гривен за поповство и дьяконство вместе.

Де факто при Кирилле центр церковной жизни сместился во Владимир-на-Клязьме.

Для того чтобы переезд во Владимир-на-Клязьме был оформлен юридически, князю Дмитрию после 1280 года, фактически после смерти Кирилла, потребовалось составление нового летописного свода, который бы должен был стать историческим доказательством проживания киевского митрополита в Ростово-Суздальском крае.

Впрочем Русь не сразу переехала во Владимир.

Заменивший на посту митрополита Кирилла - Максим, как только прибыл из Константинополя в 1283 году, перенес свою резиденцию сначала в Брянск, а затем уж во Владимир.

Из Владимира в Москву...

На начало 14 века Москвы не было ни митрополии, ни, понятно, патриаршества, ни, естественно, автокефалии. А вот амбиции у ее халифов называться царями-императорами были.

Тем более, что поставленно

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му на Москву царем Орды Узбеком (тот самый царь который сшил тюбетейку с мехом самозванцам московским) Калифу Ивану (Ивану Калите) было обещано даровать право на митрополию.

Под эту цель в Москве даже собор в 1325 году возвели.

Вот только, Константинополь не дал Москве прав:

ни на митрополию

ни на смену названия

ни на смену главенства в Руськой церкви

Так как же этот вопрос решить?

Согласно московским анналам, годом переезда киевской митрополии в Москву считается 1326 год.

Правда тут есть просто миллион источников подтверждающих огромное количество других дат.

Так в московских книгах про переезд кафедры Киевской митрополии Руськой церкви можно найти следующие слова:

"Святитель Петр в 1315 году впервые приехал в Москву...Тогда же митрополит Петр, по преданию, основал Высоко-Петровский монастырь... Начиная с митрополита Петра, для всех последующих Предстоятелей Русской Церкви именно Москва была кафедральным градом... Принятое им решение о переносе кафедры Предстоятеля Русской Церкви в Москву...".

При этом, в ярлыке от царя Орды Мухаммед Булака митрополиту Михаилу от 1379 года есть текст: "И как сед в Володимери Богу молиться за нас и за племя наше”...

1379 год, речь идет о Владимире, но не Москве.

И тут надо отметить, что после провала в попытке получить право на признание нарушения 15 статьи начатое при царе Узбеке, его наследник Джанибек не предпринимал никаких действий по данному вопросу.

Собственно признание правомочности переезда Киевской кафедры в Москву не рассматривалось ни при Джанибеке, ни при его сыне Бердибеке и уж тем более после его смерти. Ибо в Орде начался период “Великой замятни” - периода, когда за трон Орды шла многолетняя борьба закончившаяся победой Тохтамыша.

Тут надо отметить, что Москва не была совсем в стороне от происходящих событий.

В 1362 году, когда когда на политическую арену вышел темник Мамай, провозгласивший в 1361 царем Золотой Орды Абдаллаха, внука царя Узбека, обосновавшегося на тот момент в Крыму.

Так вот, в 1363 году митрополит Алексий подписал с ним “докончание”, по условиям которого Дмитрий Донской поклялся в вечной верности законному наследнику царю Орды Абдаллаху, за что получил ярлык дающий ему право на княжение на Москве.

Алексий за свою такую посредническую деятельность получил от Абдаллаха, тарханный ярлык для Руськой церкви. Никаких других ярлыков Алексий не предпринимал, подтверждая легитимность крымского царя.

В 1367 году Мамай захватил Новый Сарай и его ставленник стал царем Большой Орды.

В 1370 Абдаллах умер и его место занял сын Мухаммед Булак, который вероятнее всего погиб в Куликовской битве.

Тут надо отметить, что несмотря на то, что начиная с 1374 года у Москвы началось “розмирье” с Мамаем (Сергий Радонежский “освободил” московских князей от вассальных клятв царю Орды, называя их вынужденными), что, в свою очередь, привело к военному выступлению Москвы против Мамая (“Битва на реке Воже”), ярлык церковь в 1379 все-таки получила.

Но давайте вернемся к Москве и ее чудесному предательству Мамая, чуть позднее, ибо в 1362 году случилась Синеводская битва, и Русь была освобождена от монгольского ига!

Освобождение Руси

В 1320 году Киев был отвоеван у Орды и вошел в состав Великого Княжества Литовско и Руського. А результатом Синеводской битвы 1362 года стало фактическое освобождение Руси от влияния Орды, и соответственно ее царей, ее распрей.

И вот тут есть интересный момент. В то время как Москва, словно одеяло тянула киевскую кафедру к себе, словно ответ на ее противоправные действия возникла Литовская митрополия с кафедрой в Новогрудке.

В сентябре 1347 года император Византии Иоанн VI Кантакузин, признал митрополита Феогноста митрополитом Киевским и всея Руси, и приказал литовской митрополии подчиниться митрополиту Феогносту.

Однако Русь и Литва такой приказ императора отвергла.

Византийский историк Никифор Григора в 1350 годах писал, что “Русь” ныне разделена на четыре Руси: Малая, Литва, Новгород и Большая. При этом только Литва дань Орде не платит.

После смерти Феогноста на Руси появилось сразу два митрополита, угодный Орде владимирский епископ - Алексий, и Романа.

Естественно между ними возник спор, и в 1356 году, когда они оба приехали решить его в Константинополь, патриарх Каллист закрепил за Романом Литву, Новгород и Русь, а за Алексием Орду (Москву).

Роман естественно утвердился в Киеве, что решил опротестовать “киевский” митрополит Алексий, который приехал “качать права” в Киев в 1358, но был арестован Ольгердом и годом позже сбежал в Москву.

В 1362 году митрополит Роман умер, и Константинопольский патриарх отдал всю Русь во власть митрополита Алексия, который использовал данное событие для оправдание военной компании Москвы против ВКЛ.

Собственно именно о подлости Алексия и писал Ольгерд константинопольскому патриарху Филофею:

…”От Царя Литвы Ольгерда Патриарху поклоны. Прислал ты ко мне писание с моим Феодором, что Митрополит печалуется тебе о неправде. Говорит: Царь де Ольгерд заезжает. Ино не я начал заезжать, а начали заезжать сперва они, и крестнаго целования, что имели ко мне, не сложили, и клятвенной грамоты ко мне не отослали. И заезжали они меня девять раз... Мимо крестного целования взяли города Ржев, Жижку, Нудень, Осечень, Горышев, Рясну, Великая Луки, Кличень, Всилук, Волго, Козлово, Липицу... Хотен, Фомин Городок, Березуй, Калугу, Мценск. А то все города, и все их взяли, и клятвенных грамот не отослали. И мы того не терпя, самих их заехали, а не исправят ко мне, и ныне терпеть не буду. По благословеннии твоєму Митрополит (Алексий) благословляет их на пролитие крови. А доныне и за отцев наших не бывало такого Митрополита, каков сей Митрополит: благословляет Москвитян на пролитие крови! И ни к нам не приходит, ни в Киев не отправляется. А кто целовал крест ко мне и убежал к нему, Митрополит (Алексий) снимает с него крестное целование... Иван Козельский, слуга мой, целовал крест ко мне, и с матерью, и с женою, и с дстьми...и он, кинувши мать, и братьев, и жену, и детей, бежал, и Митрополит Алексий снял с него крестное целование. Иван Вяземский целовал крест, и бежал, и порук выдал, и Митрополит снял с него крестное целование... А мы зовем Митрополита к себе, и он не йдет к нам. Дай нам другого Митрополита Киевского на Смоленск, на Тверь..., на Новосиль, на Нижний Новгород”...

Получив права на митрополию Алексий, благословил Москву на войну с Литвой и Русью, Ольгерд не случайно подчеркивал: “они напали”!

Но и это не все! Митрополит Алексий до своей смерти не только вовсю руководил Москвой, но и имел войско! В формулярном изводе Василия I с митрополитом Киприаном указано, что в случае войны его бояре должны были выступать в поход под стягом московского князя, но под руководством особого митрополичьего воеводы.

“Мы зовем митрополита к себе, но он не идет к нам” - писал Ольгерд.

”По твоему благословению… благословляет московитян на пролитие крови”!- добавлял он.

“Дай нам другого митрополита”

Конфликт закончился в 1371 году, когда в Москве митрополит Алексий заключил вечный мир с Ольгердом. Никакого Дмитрия Донского и близко не было, он был в тот момент в Орде, да и нужен ли он был, если правил Москвой вовсе не он?

2 декабря 1375 года патриарх Филофей рукоположил Киприана в митрополита Киевского, Русского и Литовского, а патриарший собор постановил, что после смерти митрополита Алексия Киприан должен быть единым митрополитом всея Руси.

И снова не Москва...

В московских источниках есть еще один интересный документ, настольная грамота Патриарха Филофея, выданная митрополиту Алексию 30 июня 1354 года. Согласно которой, Алексий, не будучи греком, возводился в сан митрополита в виде исключения.

Той же грамотой, Константинополь утверждал, Владимир-на-Клязьме в качестве временного местопребывания Руських митрополитов, но с обязательным сохранением за Киевом первого престола!

Но, веселье продолжалось не только в Орде. Штормило и Константинополь.

В 1376 году в Константинополе происходит переворот, и к власти приходит император Андроник IV. Патриарх Филофей был низложен, а на его место поставлен патриарх Макарий.

12 февраля 1378 года умер митрополит Алексий, митрополит Киприан едет в Москву дабы объединить под собой Руськую церковь, но Дмитрий в будущем Донской его изгоняет, а на место ставит своего духовника, архимандрита Михаила (Митяя). Решение князя, избрать Митяя митрополитом киевским и всея Руси, поддерживается московским собором епископов. Который никакой юридической силы, как вы понимаете, не имел.

Как впрочем и не имело законных оснований сам факт нахождения киевской кафедры в Москве!

Дабы узаконить своего митрополита, Дмитрий получает от Мухаммед Булака ярлык, с которым и отправляет того в Константинополь.

Параллельно в 1379 году в Константинополь едут законный митрополит киевский и всея Руси - Киприан, и суздальский епископ Дионисий, также претендующий на верховенство в киевской митрополии.

Первым в Константинополь прибывает Киприан, где наблюдает очередной переворот, низложение Макария, и 6 октября 1379 года, будучи участником заседания Синода, как митрополит всея Руси подписал постановление патриархата.

Митяй в в Константинополь не доезжает. 29 сентября 1379 года он умирает, стоя на константинопольском рейде.

И вот тут начинается детективный анекдот.

У власти снова Иоанн V, при котором Киприан получил свой титул.

Свергнутый император Андроник находит убежище в Галате, районе столицы, принадлежавшем генуэзцам, где и хоронят Митяя.

Что у московитов в прикупе?

Низложенный император, иже с ним патриарх и труп Митяя.

Московиты пошли на подлог.

Используя подписанные великим князем пустые "хартии", а также заняв у генуэзцев (союзников Орды) значительную сумму, они добились того что новый патриарх Нил признал

игумена переславльского монастыря Пимена митрополитом Киевским и Великой Руси.

Киприана назвали митрополитом Литвы и Малой Руси, с условием, что теперь уже Пимен по его смерти станет Всея Руси митрополитом. В июне 1380 года данное решение приобрело силу.

Дионисий и вовсе остался без митрополии и провел еще год в Константинополе.

Куликовская битва

Событие, которое имело место быть в истории Москвы достаточно противоречивое и забавное.

Мы знаем, что:

В 1363 году митрополит Алексий подписал с Мамаем “докончание, в котором клялся в верности;

В 1379 году, ставленник Мамая Мухаммед Булак подписал ярлык новому митрополиту;

Киприан, который в 1380 году был отвергнут Москвой, благословил Ольгердовичей на борьбу со ставленником Мамая - Мухаммед Булаком;

Начиная с 1380 года Дмитрий Тохтамышу дань не платил;

В 1382 году Тохтамыш сжег Москву и в залог верности забрал в плен его сына Василия (как в свое время Александра Невского).

Отсюда вопрос: на чьей стороне был Дмитрий Донской 8 сентября 1380 года, в день Куликовской битвы? Есть мнение, что он то как раз отстаивал позицию Мамая.

Владимир - кафедра Киевской митрополии

Но вернемся к делам церковным

Митрополит Пимен так и не доехал до Москвы, по возвращению из Константинополя он был обвинен в обмане, схвачен в Коломне и сослан в Чухлому.

В феврале 1381 года Дмитрий Донской приглашает Киприана в Москву, возглавить киевскую митрополию и Всея Руси.

В 1382 году Тохтамыш захватывает и сжигает Москву, Киприана изгоняют, и бывший в опале Пимен занимает его место и остается в титуле киевского митрополита вплоть до смерти Дмитрия.

Тут правда есть странное отступление.

Пимен вроде бы как Дмитрия не устраивал, и он отправляет в Константинополь Дионисия с просьбой высветить того вместо Пимена, на которого прилагается целый список жалоб.

Вроде бы как Константинополь признает за Дионисием сан митрополита, но!

Возвращаясь в Москву через Киев, Дионисий был задержан литовским князем Владимиром Ольгердовичем. В Киеве Дионисий и умирает в заточении в 1385 году.

Соборный акт от 1389 года сообщает, что московские послы привезли в Константинополь готовое осуждение Пимена. Этот же соборный акт обвиняет и Дионисия, тогда уже покойного, в попытке захвата власти!

То есть, в 1385 году Владимир взял задержал в Киеве самозванца.

В том же 1385 году Киприана вызывают в Константинополь, из которого он отлучается в 1387. Для чего? Он обручил сына Донского - Василия I на дочери Витовта - Софье. Обвенчал он их через 4 года, 9 января 1391 года в Москве, когда Василий уже сменил во власти отца.

В феврале 1389 года, новый константинопольский патриарх Антоний, восстанавливает Киприана в статусе митрополита Киевского и всея Руси, параллельно излагая Пимена.

Но Пимен никуда не уходит.

19 мая умирает Дмитрий Донской, и лишь после этого, 13 апреля отправляется в Константинополь, где попав в руки своих кредиторов - генуэзцев, он скоропостижно скончался и был похоронен рядом с Митяем.

Киприан возвращается в Москву только в 1390. Где новый князь Василий в 1389 году получает от Тохтамыша ярлык на Владимирский стол.

То есть, как минимум в 1389 году Орда не считает Москву городом где “укрылась от нашествия Орды” киевская кафедра Руськой митрополии! Таким городом выступает Владимир!

Руський царь - попытка Василия

В 1387 Киприан обручает будущего князя владимирского Василия с дочерью будущего князя литовского Витовта.

В 1388 году Василий I, чье имя означает царь в переводе с греческого, возвращается в Москву, несмотря на то, что должен оставаться залогом верности Дмитрия Донского Тохтамышу.

В 1389 году, после смерти отца, Василий получает ярлык на княжение в стольном городе Владимире.

В 1391 становится мужем дочери будущего князя Литвы Витовта.

В том же 1391 году Тимур наносит смертельный удар Тохтамышу в битве на реке Кондурче. Царь Орды бежит за Волгу.

В 1392 году Витовт по Островскому договору становится князем Литвы, и Василий заключает с ним союзный договор.

Киприан, побуждает Василия воспользоваться моментом неуладицы в Орде, а также прикрываясь фактом родства с князем Литвы выдвинул свою кандидатуру на титул царя Руськой церкви, утверждая, что “Неможе церковь царя не мати”.

Данное послание Василия доставляют византийской стороне в устной форме, через апокрисиария Дмитрия Афинянина.

Параллельно всем событиям в церквях вводится практика прекращения литургического поминовения имени византийского императора.

В 1393 году константинопольский патриарх Антоний возмущенный поведением Василия отвечает тому письмом. Вот наиболее важные отрывки из него:

“О благороднейший великий князь Московский и всея Руси, во святом духе вожделеннейший сын нашей мерности, кир Василий...

… Твоя милость знает, какие произошли смятение и раздоры некоторое время тому назад в церкви Руси,

… мы приложили много старания и усилий, чтобы умиротворить эту церковь и возвратить ее в прежнее состояние,

… и вновь возвратился святейший митрополит Киева и всея Руси и почтеннейший, во святом духе любезный брат нашей мерности и сослужитель, кир Киприан, единый митрополит во всей Руси по древнему обычаю, и после некоторого забвения этого обычая снова точно так же единственный.

… Почему ты презираешь меня, патриарха, и не оказываешь чести, которую оказывали твои прародители, великие князья, но презираешь и меня и людей, которых я посылаю отсюда, и не находят они уважения и места, которое всегда было у патриарших людей?

… я - всеобщий учитель всех христиан, у меня настоятельная потребность, если я слышу о чем-то происходящем у твоей милости, что тебе мешает в душевном отношении, написать тебе о том в качестве отца твоего и учителя ...

Ты не знаешь, что патриарх занимает место Христа и сидит близ его самовластного престола?

… Поэтому, сын мой, я пишу и наставляю, и советую твоей милости, чтобы ты так же, словно самого Христа, почитал патриарха и его мнение, и письма, и обращения, и людей, которых он посылает; это необходимо и тебе и душе твоей, и чести твоей и власти твоей. Если же ты презираешь и бесчестишь бога, берегись, как бы он сам не стал мстить за себя самого: "ибо ужасный, говорят, переходит в руки бога живущего" и снова через пророка говорят: “смотрите, презиратели, и удивляйтесь и будьте уничтожены”.

“Однако и о наилучшем и священном моем автократоре и императоре я слышу некие речи, произносимые твоей милостью, и я огорчаюсь, ибо ты препятствуешь, как говорят, митрополиту, чтобы он поминал божественное имя императора в диптихах (негодное дело из когда-либо совершенных)”.

“И поскольку ты говоришь, что у нас есть церковь, императора же у нас нет и мы не считаем его таковым; то в этом нет ничего справедливого”.

Ничего хорошего нет в том, сын мой, когда ты говорил, что у нас есть церковь и нет императора, невозможно для христиан то, что у них есть церковь и нет императора. Ибо империя и церковь имеют крепкое единство и общность, и невозможно отделить одно от другого. Христиане отвергают только одних-единственных императоров - еретиков, неистовствовавших против церкви и протащивших извращенные догматы, чуждые учению апостолов и отцов. Наилучший и священный мой самодержец, милостью божьей, есть правовернейший и самый преданный поборник церкви и защитник, и мститель, и невозможно представить то, что архиерей не поминает его. Слушай же, что говорит в первом из соборных посланий Петр, глава апостолов: “Бойтесь бога, чтите императора”. Он сказал не “императоров”, чтобы кто-нибудь не подумал, что императорами называются там и сям среди народов, но “императора”, показывая, что всеобщий император есть один. И к тому же какого императора он имел в виду”?

Антоний предлагает Василию опомнится так как есть у него царь и им он называет императора Византии!

Да и признанный Константинополем царь Орды Тохтамыш от трона своего не отказался.

Так, когда переехала, Киевская кафедра Руськой митрополии в Москву?

Получается, что ни в 1315, ни в 1326 году не переезжала Киевская кафедра в Москву.

Не была она там и в 1379 году.

Когда Митяй, получив царский ярлык ехал в Константинополь, его сопровождали "крылошане Володимирскыа", Владимирский совет пресвитеров!

Не стала Москва кафедральным городов и в 1441 году, когда при Василии Темном, сохраняя верность царю Орды, выступил против положений Ферраро-Флорентийской Унии, а фактически Антиосманско-ордынского союза и изгнал киевского и Всея Руси митрополита Исидора.

Даже в 1448 году, когда Москва сама себе назначила митрополита, он был митрополитом Киевским и Всея Руси.

Московские анналы пишут, что:

“Статус автокефалии Москва де-факто имеет с 1448 года, когда собор в Москве поставил на Руськую митрополию с центром в Москве рязанского епископа Иону”.

Но никакого центра а Москве на тот момент нет!

Якобы “автокефальный” митрополит Иона в 1460 году именует себя то "митрополитом Киевским и всея Руси", и никогда "митрополитом Московским"!

Потому что никакой митрополии Московской нет!

Не стала Москва кафедральным городом даже после того как Сарайский епископ Вассиан, ставший настоятелем сына мятежного самозванца - Ивана III, сосватал за него племянницу константинопольского императора - Зою, а в 1480 году уговорил выступить против своего царя - Ахмата!

Не стала Москва кафедральным городом, даже когда назвала себя единственным оплотом вселенского православия становилась Москва, и наградила достоинством Третьего Рима!

В 1539 году акт об избрании митрополита Иоасафа говорит, что он избран "на святейшую митрополию Киевскую и Владимерьскую и всея Росии".

В 1542 году митрополит Макарий так писал о своем сане:“Божею милостию смиренный Макарий Митрополит всея Руси”.

Даже после того как Борис Годунов в 1589 году, шантажом и прямой угрозой жизни Константинопольского патриарха Иеремии, которого он продержал в плену в Москве полгода, вынудил того признать законность В 1589 году, шантажом и прямой угрозой жизни Патриарха Константинопольского Иеремии, Борис Годунов вынудил того признать законность самопровозглашенной патриархии, ни о какой преемственности или о переезде кафедры Киева из Владимира в Москву не шла!

К слову, даже константинопольскому патриарху Иеремии в 1589 году предлагали переезд в Москву, дабы возглавить "Владимирского и всея России патриаршества"!

То есть, в 1589 году Константинополь продолжал считать Киевскую митрополию независимой от Москвы и продолжал ставить туда митрополитов.

Собственно тогда и встал вопрос самоназвания Москвы.

Назваться Московской митрополией Москваа тогда не могла, ибо это означало отказаться от претензий на престол Киева, отказаться от Руси!

Поэтому в истории нет никакого упоминания о переезде митрополии Киева в Москву.

Нет никакого упоминания о митрополита Московского.

Нет решения о переименовании митрополии Киевской в Московскую.

Нет ни единого митрополита Киевского, Московского и всея Руси!

Москва никогда не была и не стала кафедральным градом Руськой церкви!

Московская патриархия

Провозгласив свою патриархию Москва в 1589 году официально отреклась от Руськой церкви!

В грамоте на установление в Москве патриаршества перечисляются лишь московские епархии, без упоминания Киевской митрополии, Литовской ну и конечно же униатских епархий в Речи Посполитой.

А вот история подчинения Киевской митрополии Московскому патриархату это чистой воды рейдерство.

Рейдерство Руськой митрополии

Для того чтобы захватить и подчинить Киевскую кафедру в 1684 году Московский Патриарх Иоаким подкупил гетмана Самойловича, которому указал избрать на место нового митрополита Киевской митрополии епископа Луцкого и Острожского Гедеона. Для этого он отправил Самойловичу письмо следующего содержания:

"Послушанiе оказывать Святейшему Кир Иоакiму патриарху Московскому..., власть Константинопольского патриарха отложить, под послушанiем в него не бить. А новоiзбранного мiтрополiта Кiевского для архiпастирского рукоположенiя отпустiть в Москву".

29 июня 1685 его кандидатуру выдвинули на выборах в Софийской Соборе, и несмотря на то, что сам Гедеон на это событие даже не прибыл, его избрали.

О своем новом назначении Гедеон заявил:

"Готов принять жезл архиепасторський НЕ от кого другого, как от московского патриарха".

14 декабря 1685 года Гедеона рукоположили в присутствии царей Ивана и Петра.

После этого рейдерского захвата, Москва, от имени российских царей Ивана и Петра отправила Константинопольскому патриарху посольство с требованием признать законность захвата.

В Константинополе естественно их ходатайство подписывать отказались.

Ученый-канонист Досифей назвал действия Москвы беззаконием и даже воровством:

"Деяния московского патриарха Иоакима, который рукоположил Гедеона, нарушают церковные каноны, разрушают единство Православной Церкви и является образцом вмешательства в дела чужой епархии".

Доводы Досифея поддержал и Константинопольский патриарх Дионисий.

Тогда Москва пошла на шантаж.

Султану Османской Империи поступил ультиматум:

"Если поддержите наше, требование к Патриарху, то гарантируем, что Московия не нападет на Турцию в ближайшей войне"!

Турецкий султан, который вел тогда войну с Польшей, Австрией и Венецией решил, что лишний мир ему не помешает, очень убедительно попросил Вселенского Патриарха Дионисия подписать все, что принесут ему на подпись московские шантажисты.

Чтобы Дионисий не сильно серчал, московский посол Никита Алексеев и представитель гетмана Самойловича Иван Лисица выдали патриарху Дионисию:

"Три сорока соболей и 200 червонцев”, за согласие передать Киевскую митрополию в юрисдикцию Московской Патриархии.

Год спустя решение Дионисия было за это осуждено другими представителями Вселенского Собора, и его отстранили, хотя само решение не отменили, как и решение, данное патриархом Иеремией Борису Годунову.

Захватив власть в церкви Москва:

Полностью перетянула на себя название митрополии сменила название

Лишила Киевскую кафедру права производить суд созывать соборы поставлять отдельных епископов

Управлять Киево-Печерской Лаврой и другими крупными монастырями

Печатать книги на руськом языке

Упразднила руський архитектурный стиль строительства церквей, а вместо него, ввели булгарский-татарский луковко-шатровый

С 27 января 1688 года Киевскому митрополиту запретили называться Киевским, Галицким и Всея Руси, так как теперь официально Московский Митрополит стал Всея Руси.

Примечательноо, что продажа Руси Москве не обогатила ни Константинополь, ни гетмана, ни Султана, всех участников сговора Москва традиционно отблагодарила:

Константинопольских патриархов перестали вспоминать при службах

Османской Империи Москва объявила войну

Гетмана Самойловича арестовали и сослали в Сибирь, где он и умер

Выводы

Киевская кафедра, или точнее резиденция Киевских митрополитов Руськой церкви так и не переехала из Владимира в Москву, хотя само их нахождение во Владимире было нарушением.

Переезд святости Киева в Москву можно конечно как-то связать с переносом Владимирской иконы Божией Матери, которую Андрей Боголюбский в 1155 году выкрал в Вышгороде, но это не более чем спекуляция.

Как и есть спекуляция связанная с резиденцией Руського митрополита.

К примеру, все тот же Киприан почти все последние годы прожил в Польше, но вопрос о переносе Киевской кафедры в Польшу никогда не поднимался.

Другими словами, Москва так Киевом и не стала.

Название Руськой в своих регалиях Московская патриархия использует незаконно, что в принципе не так уж удивительно, если учесть, что сама Московская патриархия целиком и полностью незаконная.

Киев как был и остается центром Руськой митрополии, и не ровен час получит легитимный статус патриархии.

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