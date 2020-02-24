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24 февраля • обновлено в 09:57
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"Насильственная украинизация?" Профессор развенчала очередной фейк

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Профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" Лариса Масенко пристыдила людей, которые раскручивают фейки о "насильственной украинизации".

"Совершенно ошибочно само это определение. У нас нет никакой "насильственной украинизации", – подчеркнула профессор в эфире ObozTV.

"Насильственно внедряют язык, когда заставляют в частной жизни – в семье, на улице – разговаривать исключительно на нем. Так делали в эпоху Франко в Испании. Там за то, что кто-то разговаривал на улице на каталонском или баскском языке, могли забрать в полицейский участок. Вот это – насильственная испанизация", – объяснила она.

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По ее мнению, количество фейков об украинском языке в последнее время только возросло, также стало больше конфликтных ситуаций.

"К сожалению, у нас в Украине много кремлевских агентов. Причем во многих структурах", – отметила Масенко.

По статистике, больше трети украинцев разговаривают дома исключительно на украинском языке

По статистике, больше трети украинцев разговаривают дома исключительно на украинском языке

Как писал OBOZREVATEL, ранее известный писатель Виталий Капранов напомнил о недавнем убийстве на Донбассе украиноязычного активиста Артема Мирошниченко.

"Надо понимать, что за русский язык у нас на улице не убивают, а за украинский – убивают", – подчеркнул писатель в программе "Мова" с Вячеславом Кириленко".

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Читайте все новости по теме "Языковой скандал" на OBOZREVATEL.

Автор
Наталья Глазова
Темы
Языковой скандал Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Лариса Масенко
Место
Украина
Теги
украинский язык образование
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филя филя
филя филя
никакой украинизации нет! младшенький порошенко на днях орал со сцены в столице англии: "русские в Лондоне!" сухс епта упорыши))))
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