Профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" Лариса Масенко пристыдила людей, которые раскручивают фейки о "насильственной украинизации".

"Совершенно ошибочно само это определение. У нас нет никакой "насильственной украинизации", – подчеркнула профессор в эфире ObozTV.

"Насильственно внедряют язык, когда заставляют в частной жизни – в семье, на улице – разговаривать исключительно на нем. Так делали в эпоху Франко в Испании. Там за то, что кто-то разговаривал на улице на каталонском или баскском языке, могли забрать в полицейский участок. Вот это – насильственная испанизация", – объяснила она.

По ее мнению, количество фейков об украинском языке в последнее время только возросло, также стало больше конфликтных ситуаций.

"К сожалению, у нас в Украине много кремлевских агентов. Причем во многих структурах", – отметила Масенко.

По статистике, больше трети украинцев разговаривают дома исключительно на украинском языке

Как писал OBOZREVATEL, ранее известный писатель Виталий Капранов напомнил о недавнем убийстве на Донбассе украиноязычного активиста Артема Мирошниченко.

"Надо понимать, что за русский язык у нас на улице не убивают, а за украинский – убивают", – подчеркнул писатель в программе "Мова" с Вячеславом Кириленко".

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