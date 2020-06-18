Так, друзья — сегодня будет очень интересный пост об одном из главных мифов ватников, антизападников, любителей СССР, сталинистов и шовинистов всех мастей — о том, что у Америки (США) якобы нет истории. В начале девяностых годов, когда пала совковая система и железный занавес, бывшие советские граждане достаточно хорошо относились к Америке — но позже, с началом эпохи путинизма была развёрнута массовая антиамериканская пропаганда — было приказано забыть о том, что США четырежды спасали Россию от голода, по телевидению крутились антиамериканские фильмы, сатирики учили ненавидеть Америку — и отношение к США начало меняться, пищет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Честно говоря, нормально общаться с теми, кто попал под лучи этой пропаганды невозможно — такому человеку на пальцах объясняешь, что в США сменяемая власть, прозрачные суды, доходы в среднем в 10 раз выше чем в России и простой гражданин может не бояться государства; он смотрит куда-то сквозь вас невидящими оловянными глазами, а потом вдруг вскрикивает — "У америкосской статуи Свободы голова богини тьмы Гекаты!" — после чего моментально уносится на застеклённый балкон, чтобы проверить как там поживают старые лыжи, драное кресло, банки с засохшей на дне землёй и подшивка "Науки и жизни" за 1986-89 годы. Не украли ли ещё это богатство солдаты НАТО, которые уже оккупировали Украину?

Частью это пропагандистской обработки стал миф о том, что "у Америки нет истории" — и в сегодняшнем посте мы подробно поговорим о нём.

Как устроена ложь про США.

Миф про "отсутствии у Америки истории" зиждется на достаточно простом пропагандистском приёме — сперва истинное понимание исторических процессов подменяется на удобный пропагандисту симулякр, после чего пропагандист якобы "одерживает убедительную победу" на своём поле. Так, про США рассказывают, что у них нет "древней великой истории" (как у России), преподнося зрителю советское, лубочно-упрощённое и пропагандистское понимание американской истории — сперва там была пустота, потом туда приехали белые которые занимались исключительно геноцидом чернокожих и и индейцев, потом было рабство, а потом как-то так само получилось, что Америка стала страной, которую мы всю жизнь пыжимся догнать и перегнать. Хрен его знает как.

После этого обязательно начинают рассказывать сказки о "древних русских", которые якобы существовали тысячи или даже десятки тысяч лет назад — хотя название страны "Россия" появилось только в XVIII веке, а жившие на этой территории племена никакими "русскими" (слово из XVIII-XIX века) себя разумеется не считали и считать не могли. Цель у подобных передач одна — у зрителя должно сложиться ощущение невероятной древности России в сравнении с какими-то разнесчастными США, новейшая история которых насчитывает всего-то 500 лет. Ещё должно сложиться впечатление, что какой-то там "младший брат" из-за океана смеет что-то вякать против России с двадцатитысячелетней историей — "да что себе позволяют эти сопливые малолетние америкосы!" — вскрикивает среднестатистический зритель подобных передач, и тут же в экзальтации бежит избивать кота.

И всё это было бы смешно, когда не было бы так грустно — потому что говоря о древности государства, рассказывать нужно совсем не об этом.

О чем молчат пропагандисты.

А теперь давайте посмотрим на вопрос с исторической позиции — когда вопрос древности государства рассматривается не с точки зрения бегающих по его территории гоминидов 500.000 лет назад, а с точки зрения преемственности государственных институтов, национальной идентичности и работающей системы права. На самом деле США являются одним из самых старых государств на нашей планете — датой основания США является 4 июля 1776 года — и с тех пор ни принципы государственного устройства, ни форма правления, ни валюта, ни Конституция, ни флаг этой страны не менялись. Соединённые Североамериканские Штаты за прошедшие со дня своего основания 250 лет только лишь немного улучшали Конституцию и расширяли права человека (взгляд на которые менялся с развитием человеческой цивилизации) — равные права получили чернокожие, женщины и так далее. Это нормальный исторический процесс, и не исключено что к концу XXI века "права личности" получат например роботы.

В США существует институт избирательного президентства, который не меняется с конца XVIII века. С тех же времён (почти 250 лет) функционирует Конституция США, а принципы государственного устройства, заложенные Отцами-основателями, неизменны до сих пор — они решили создать самую сводобную страну на Земле, где не будет диктата королей, церквей и тиранов, а главным смыслом и сутью государства будет индивидуальная свобода каждого человека. Именно по этим принципам США и живут уже 250 лет, не изменив ни сути, ни принципов государства. Именно с тех самых пор (и даже раньше) функционирует система права в США, валюта, университеты и прочее, и прочее.

А что у нас? В Европе за последние 250 лет границы, государства и сами принципы правления менялись десятки раз — перерезались границы, сбрасывались и вновь возвращались короли, стирались с лица Земли целые города, переселялись (добровольно и принудительно) целые народы. В общем — традиции государственного устройства менялись десятки раз, ини одно из европейских госурарств не может считать себя старше США. В чём измерить его "старость"? В древних хибарах в центре города? Людей, кто их строил, давно уже нет, как нет и тех государств — они давно канули в Лету.

Но самое смешное — это слышать антиамериканскую пропаганду о "фейковой древности США" от путинской России. Как известно, Российская Федерация образовалась в 1991 году — полностью обнулив всё что было раньше, создав новую Конституцию, валюту, получив новую территорию и новые государственные символы. До этого был СССР, а ещё раньше была Российская Империя — это были другие государства, основанные на иных принципах — часто полностью противоречащих друг другу. Только за последнее столетие на территории нынешней России было три разных государства — с разным взглядом на прошлое будущее и десятки раз переписанной историей.

Вместо послесловия.

В общем, вот такие дела. Какие-нибудь древние племена Африки тоже могут воображать себя "древним государством" на основании того, что на их территории нашли палку-копалку возрастом 500 миллиардов лет, но факт остаётся фактом — древность государства определяется лишь древностью и преемственностью его государственных институтов, а также принципов, на которых данное государство было основано. И в мире есть действительно старое государство США и весьма молодые пост-советские страны (в том числе Российская Федерация), которые станут "старыми" ещё очень-очень нескоро.

А в комментариях напишите, что вы обо всём этом думаете, интересно)

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.