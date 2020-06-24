Так, друзья, настало время разоблачить один из главных мифов любителей СССР — миф о "великих советских ГОСТах", благодаря которым продукты в СССР были какого-то невероятно хорошего качества. Сторонники этого мифа рассказывают какие-то сказки о двух сотнях невероятной советской колбасы, которая была доступна в каждом магазине и к тому же была сделана по тем самым "советским ГОСТам" — и потому не идёт ни в какое сравнение с современной.

В принципе, я докопался — откуда идут эти россказни про "великолепную советскую колбасу" — но никакого отношения к "советским ГОСТам" они не имеют, а имеют прямое отношение к жизни советской номенклатуры, которая в СССР была отдельным сословием и питалась тоже совершенно отдельно от обычных граждан. Обо всём этом я вам и расскажу сегодня, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — разоблачение мифа о "качественных советских ГОСТах" и рассказ о том, кто в СССР питался качественной колбасой.

Чем был на самом деле советский ГОСТ.

Для начала нужно разобраться, чем же на самом деле был советский ГОСТ — эта аббревиатура на упаковке продукта до сих пор воздействует гипнотически на всех фанатов СССР. На самом деле советские ГОСТы никакого отношения к качеству не имели — это было просто описание различных составляющих и процентных соотношений, которые могут использоваться в продукте. Подчёркиваю — могут.

Фактически, ГОСТ регламентировал вилку возможностей по использованию тех или иных компонентов в той же например колбасе. Так, помимо первых строчек текста ГОСТа, в которых указывалось что колбаса должна содержать 75% мяса, существовали ещё и весьма обширные примечания, в которых указывалось, на что по ГОСТу можно заменить мясо. Так, например — заменителями мяса могла быть смесь из выварки костей, крахмала и пищевой плазмы, чем успешно и пользовались производители.

Вот, например, известный ГОСТ 23670-79 от 1979 года в редакции 1980 года (варёная колбаса и сосиски): "Допускается взамен говядины, свинины, баранины совместное использование стабилизатора белкового, массы мясной говяжьей или свиной, или бараньей, пищевой плазмы (сыворотки) крови, крахмала или муки пшеничной". То есть в колбасе могло практически не быть мяса — его могло быть например всего 10 или 20%, тогда как остальные "ГОСТовские мясные 75%" могли быть дополнены всякой околомясной требухой, крахмалом и мукой. Вполне официально и по ГОСТу. Добавьте сюда советское воровство и всякие теневые схемы и подумайте сами — сколько в советской "ГОСТовской" колбасе было мяса на самом деле)

В общем — "качественные советские продукты по ГОСТу" — не более чем миф и красивая аббревиатура, которая гипнотически действует на совков.

Кто ел качественную советскую колбасу.

В этом посте нельзя не затронуть ещё один очень интересный вопрос — а кто же ел ту самую "качественную колбасу", по которой стонут сейчас многие фанаты СССР, может её и не было вовсе? Такая колбаса была. Её делали для так называемых "спецзаказов" советской номенклатуры в закрытых для постороннего глаза спец-цехах на мясокомбинатах, и позже распределяли среди своих — среди номенклатурных чиновников и прочих "блатных".

Один из читателей моего блога в восьмидесятые годы даже побывал в таком спеццехе на мясокомбинате, о чём однажды рассказал в комментариях:

Разумеется, в такую "номенклатурную колбасу" никто не добавлял крахмал, пищевую плазму и прочую "массу говяжью или свиную" — она делалась исключительно из качественного сырья для питания 3-5% граждан, проживающих в исключительно комфортном персональном СССР. Ну а сейчас дети номенклатурных семей рассказывают истории про "качественные советские ГОСТы" и сетуют на то, что их спецпайки куда-то пропали в лихие девяностые...

Такие дела.

А в комментариях напишите, что вы обо всём этом думаете, интересно.