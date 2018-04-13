Радио, электричество, паровоз, самовар, водку и другие не менее важные и значимые в жизни человечества вещи, все их без исключения придумали на России!

Россия это страна сказок и мифов, а потому, когда слушаешь лепет их очередного путинохвала, невольно начинаешь задумываться о том, что действительно пытаться умом понять эту страну не стоит - потеряешь.

"Мы постепенно исчерпали тот научно-технический потенциал, который позволял нам двигаться дальше. Не секрет, что современные образцы вооружения, которые поступают в войска, были придуманы и созданы на закате советской эры. Мы стоим на пороге очередной научно-технической революции"заявил не так давно замминистра российской обороны Юрия Борисова на встрече военных с учёными в Президиуме РАН.

И надо отдать ему должное, начал он достататочно хорошо, вроде как проблему заметил - закончил плохо, опять ушел в область мифов, басен и сказок.

Чего никогда не было на России - так это умов, школ, технологий и как следствие научно-технического потенциала!

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Если проследить историю этой мракобесной страны, то мы обратим внимание, что в допетровские времена наук на Москови боялись. Называли их бесовским занятием и всячески изучения их избегали. Любые ноу-хау, от военных до архитектурных московиты покупали вместе с их носителями, ибо руки у будущих россиян хотя вроде в комплекте и шли, но обе были левые и росли из того места, откуда у всех остальных обычно ростут ноги.

Опальный Петр сломал эту традицию, открыл окно и в смрадные "авгиевы конюшни" слегка полыхануло ветерком просвещения. Петр пачками закупал инженеров, ученых, просто учителей и отстраивал Московию. Его попытки научить наукам местных оказались тщетными - не липла к гордым невеждам наука, чему они несказанно были рады. Спасали Московию колониальные приобретения, все та же Русь-Украина, ученые мужи которой буквально создали язык и историю этой недостраны, на погибель своей...

Технологическое отставание постоянно сдерживало развитие Московии, хотя и сослужило добрую службу, погубив Наполеона в трясине тех направлений которые там называют дорогами.

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В эпоху индустриальной революции Россия вошла в статусе светской монархии - пролетарской. Ее царь-секретарь, в намерении и следуя словам почившего в бозе вождя: "Капиталисты продадут нам веревку на которой мы их и вздернем", взорвал страну изнутри запустив процесс названный Индустриализацией.

Но причастны ли к Индустриализации сами россияне? - Нет!

Для того, что это чудо стало явью в "Тюрьму народов" приехало около 200 тысяч американских инженеров и техников, которые руководили почти миллионной армией заключенных ГУЛАГа дабы помочь Сталину построить самую большую военную фабрику в мире!

Именно инженеры из США всего за 10 лет, с 1930 по 1940 годы фактически создали в СССР с нуля химическую, авиационную, электротехническую, нефтяную, горнодобывающую, угольную и металлургическую промышленность!

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Американцы построили в СССР сотни крупнейших в Европе заводов для производства автомобилей, тракторов, авиационных двигателей и другой продукции.

Знаменитый Сталинградский тракторный (танковый) завод был построен в США, потом разобран и на 100 судах перевезён в СССР.

Днепрогэс построила американская фирма Cooper Engineering Company и германская компания Siemens.

Горьковский автозавод (ГАЗ) был построен американской компанией Austin.

АЗЛК - построен инженерами Форда.

Магнитка точная копия металлургического комбината в городе Гэри, штат Индиана.

Одна только фирма Albert Kahn Inc спроектировала и построила 500 советских предприятий.

При этом нигде и никак не заявили себе "обладающие огромным потенциалом" российские (советские) инженеры! И это уже не говоря, что и не выросли за это время нигде никакие научно-исследовательские институты, способные технлогии внедрять дальше! Россия выстроила свою экономическую мощь на костылях купленных в США!

Но как же, скажите вы, откуда взялся этот технологический взрыв, который мы так явно заметили в особенности в области военки, случившийся после Второй Мировой Войны? - А я вам отвечу!

Технологический потенциал, не вырос ниоткуда, его Россия получила благодаря сначала сотрудничеству с братской гитлеровской Германией, а потом благодаря оккупации той же самой, но уже поверженной Германии!

После Второй Мировой Войны Россией из Германии было вывезено:

400 000 железнодорожных вагонов, из них 72 000 вагонов строительных материалов

2885 заводов

96 электростанций

340 000 станков (многие из которых идо сих пор работают на российских фабриках и заводах!)

200 000 электромоторов

1 335 000 голов скота

2 300 00 тонн зерна

1 000 000 тонн картофеля и овощей

500 000 тонн жиров и сахара

20 000 000 литров спирта

16 тонн табака

А также телескопы из астрономической обсерватории университета Гумбольдта, вагоны берлинской подземки и круизные лайнеры, 155 боевых кораблей и более 500 вспомогательных судов.

Помимо этого было вывезено:

200 000 музейных экспонатов

2 000 000 книг

3 километра папок с архивами

У граждан Германии проживающих в советской зоне оккупированной Германии официально изъяли

60 000 роялей

460 000 радиоприемников

190 000 ковров

940 000 предметов мебели

265 000 настенных и настольных часов

1 200 000 мужских и женских пальто

1 000 000 головных уборов

186 вагонов вина

Мародерство в ГДР продолжалось вплоть до 1 января 1954.

Чтобы было понятнее, общий экономический эффект, который СССР поимело за счет этого грабежа в масштабе цен 1938 года оценивается в 4 782 000 000 долларов, что эквивалентно 4249,5 тоннам золота, а общая стоимость изъятий из Советской оккупационной зоны и ГДР составила: 15 800 000 000 долларов, что эквивалентно приблизительно 14 041 тонне золота.

Чтобы вы понимали, о чем идет речь:

золотой запас Еврозоны на январь 2015 года составил 10 784 тонн

золотой запас России на ноябрь 2014 года 1187,5 тонны

золотой запас США, самый крупный в мире, составляет 8133,5 тонн

Россия получила, а потом разбазарили такое количество немецких денег, что и уму не постижимо! Но и это не все!

Россия вывезла из Германии после войны самую большую ее ценность: ученых, инженеров, исследователей! Целые институты были взяты в плен и посажены на цепь!

И вот именно благодаря им и случился тот самый научно-технический прыжок, который Москва сама никогда и не при каких обстоятельствах сделать была не способна!

За "золотые годы" "советской" научно-технической революции немецкие ученые изобрели все то, чем сегодня не перестает гордиться Россия:

Атомная бомба

Автомат Калашникова

Даже полеты в космос стали возможны исключительно благодаря гению немецких ученых!

И все бы было хорошо, но в конце 1980-х немецкие ученые начали умирать. А "калашниковы" при всей их наглости перенять основы не смогли, ибо все, на что они реально были способны, это сгонять в магаз за пузырем или попарить вышестоящее начальство с веничком в бане, и не более того!

Советсвкая военная научно-технологическая сказка закончилась ровно тогда, когда не стало "российских" немцев!

Все, что мы наблюдаем с тех пор - это унылые и безобразные попытки доработать то, что было изобретено гениями, ставшими заложниками людоедов.

Так что Юрий Борисов вас ждет вовсе не революция, а очень даже наоборот. Вас ждет возврат к корням - обратно в пещеру, к камням и палкам. Это все на что способны истинные сыны "Тюрьмы народов"!