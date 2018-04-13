УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Олег Чеславский
Олег Чеславский
ЖурналистВсе статьи автора

Миф о российских (советских) технологиях

3.2т

Радио, электричество, паровоз, самовар, водку и другие не менее важные и значимые в жизни человечества вещи, все их без исключения придумали на России!

Россия это страна сказок и мифов, а потому, когда слушаешь лепет их очередного путинохвала, невольно начинаешь задумываться о том, что действительно пытаться умом понять эту страну не стоит - потеряешь.

Новости
Истинным героям Украины в Киеве нет места, а ненавистникам место всегда найдется?

"Мы постепенно исчерпали тот научно-технический потенциал, который позволял нам двигаться дальше. Не секрет, что современные образцы вооружения, которые поступают в войска, были придуманы и созданы на закате советской эры. Мы стоим на пороге очередной научно-технической революции"заявил не так давно замминистра российской обороны Юрия Борисова на встрече военных с учёными в Президиуме РАН.

И надо отдать ему должное, начал он достататочно хорошо, вроде как проблему заметил - закончил плохо, опять ушел в область мифов, басен и сказок.

Чего никогда не было на России - так это умов, школ, технологий и как следствие научно-технического потенциала!

Новости
235 лет назад Россия оккупировала Крым

Если проследить историю этой мракобесной страны, то мы обратим внимание, что в допетровские времена наук на Москови боялись. Называли их бесовским занятием и всячески изучения их избегали. Любые ноу-хау, от военных до архитектурных московиты покупали вместе с их носителями, ибо руки у будущих россиян хотя вроде в комплекте и шли, но обе были левые и росли из того места, откуда у всех остальных обычно ростут ноги.

Опальный Петр сломал эту традицию, открыл окно и в смрадные "авгиевы конюшни" слегка полыхануло ветерком просвещения. Петр пачками закупал инженеров, ученых, просто учителей и отстраивал Московию. Его попытки научить наукам местных оказались тщетными - не липла к гордым невеждам наука, чему они несказанно были рады. Спасали Московию колониальные приобретения, все та же Русь-Украина, ученые мужи которой буквально создали язык и историю этой недостраны, на погибель своей...

Технологическое отставание постоянно сдерживало развитие Московии, хотя и сослужило добрую службу, погубив Наполеона в трясине тех направлений которые там называют дорогами.

Новости
Рабство на России

В эпоху индустриальной революции Россия вошла в статусе светской монархии - пролетарской. Ее царь-секретарь, в намерении и следуя словам почившего в бозе вождя: "Капиталисты продадут нам веревку на которой мы их и вздернем", взорвал страну изнутри запустив процесс названный Индустриализацией.

Но причастны ли к Индустриализации сами россияне? - Нет!

Для того, что это чудо стало явью в "Тюрьму народов" приехало около 200 тысяч американских инженеров и техников, которые руководили почти миллионной армией заключенных ГУЛАГа дабы помочь Сталину построить самую большую военную фабрику в мире!

Именно инженеры из США всего за 10 лет, с 1930 по 1940 годы фактически создали в СССР с нуля химическую, авиационную, электротехническую, нефтяную, горнодобывающую, угольную и металлургическую промышленность!

Новости
Болгары поставили Кремль на место

Американцы построили в СССР сотни крупнейших в Европе заводов для производства автомобилей, тракторов, авиационных двигателей и другой продукции.

  • Знаменитый Сталинградский тракторный (танковый) завод был построен в США, потом разобран и на 100 судах перевезён в СССР.

  • Днепрогэс построила американская фирма Cooper Engineering Company и германская компания Siemens.

  • Горьковский автозавод (ГАЗ) был построен американской компанией Austin.

  • АЗЛК - построен инженерами Форда.

  • Магнитка точная копия металлургического комбината в городе Гэри, штат Индиана.

Одна только фирма Albert Kahn Inc спроектировала и построила 500 советских предприятий.

При этом нигде и никак не заявили себе "обладающие огромным потенциалом" российские (советские) инженеры! И это уже не говоря, что и не выросли за это время нигде никакие научно-исследовательские институты, способные технлогии внедрять дальше! Россия выстроила свою экономическую мощь на костылях купленных в США!

Но как же, скажите вы, откуда взялся этот технологический взрыв, который мы так явно заметили в особенности в области военки, случившийся после Второй Мировой Войны? - А я вам отвечу!

Новости
Ненависть к фашистам за то, что совершили "наши"

Технологический потенциал, не вырос ниоткуда, его Россия получила благодаря сначала сотрудничеству с братской гитлеровской Германией, а потом благодаря оккупации той же самой, но уже поверженной Германии!

После Второй Мировой Войны Россией из Германии было вывезено:

  • 400 000 железнодорожных вагонов, из них 72 000 вагонов строительных материалов

  • 2885 заводов

  • 96 электростанций

  • 340 000 станков (многие из которых идо сих пор работают на российских фабриках и заводах!)

  • 200 000 электромоторов

  • 1 335 000 голов скота

  • 2 300 00 тонн зерна

  • 1 000 000 тонн картофеля и овощей

  • 500 000 тонн жиров и сахара

  • 20 000 000 литров спирта

  • 16 тонн табака

А также телескопы из астрономической обсерватории университета Гумбольдта, вагоны берлинской подземки и круизные лайнеры, 155 боевых кораблей и более 500 вспомогательных судов.

Помимо этого было вывезено:

  • 200 000 музейных экспонатов

  • 2 000 000 книг

  • 3 километра папок с архивами

У граждан Германии проживающих в советской зоне оккупированной Германии официально изъяли

  • 60 000 роялей

  • 460 000 радиоприемников

  • 190 000 ковров

  • 940 000 предметов мебели

  • 265 000 настенных и настольных часов

  • 1 200 000 мужских и женских пальто

  • 1 000 000 головных уборов

  • 186 вагонов вина

Мародерство в ГДР продолжалось вплоть до 1 января 1954.

Чтобы было понятнее, общий экономический эффект, который СССР поимело за счет этого грабежа в масштабе цен 1938 года оценивается в 4 782 000 000 долларов, что эквивалентно 4249,5 тоннам золота, а общая стоимость изъятий из Советской оккупационной зоны и ГДР составила: 15 800 000 000 долларов, что эквивалентно приблизительно 14 041 тонне золота.

Чтобы вы понимали, о чем идет речь:

  • золотой запас Еврозоны на январь 2015 года составил 10 784 тонн

  • золотой запас России на ноябрь 2014 года 1187,5 тонны

  • золотой запас США, самый крупный в мире, составляет 8133,5 тонн

Россия получила, а потом разбазарили такое количество немецких денег, что и уму не постижимо! Но и это не все!

Россия вывезла из Германии после войны самую большую ее ценность: ученых, инженеров, исследователей! Целые институты были взяты в плен и посажены на цепь!

И вот именно благодаря им и случился тот самый научно-технический прыжок, который Москва сама никогда и не при каких обстоятельствах сделать была не способна!

За "золотые годы" "советской" научно-технической революции немецкие ученые изобрели все то, чем сегодня не перестает гордиться Россия:

  • Атомная бомба

  • Автомат Калашникова

  • Даже полеты в космос стали возможны исключительно благодаря гению немецких ученых!

И все бы было хорошо, но в конце 1980-х немецкие ученые начали умирать. А "калашниковы" при всей их наглости перенять основы не смогли, ибо все, на что они реально были способны, это сгонять в магаз за пузырем или попарить вышестоящее начальство с веничком в бане, и не более того!

Советсвкая военная научно-технологическая сказка закончилась ровно тогда, когда не стало "российских" немцев!

Все, что мы наблюдаем с тех пор - это унылые и безобразные попытки доработать то, что было изобретено гениями, ставшими заложниками людоедов.

Так что Юрий Борисов вас ждет вовсе не революция, а очень даже наоборот. Вас ждет возврат к корням - обратно в пещеру, к камням и палкам. Это все на что способны истинные сыны "Тюрьмы народов"!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Олег ЧеславскийОлег Чеславский
Источник
Источник:fakeoff.org
Поделиться в Facebook

Наши блоги