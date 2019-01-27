Несмотря на все старания московских прокуроров, обвинение в блокаде Ленинграда было снято с Германии в Нюрнберге. А если Германия не виновата, кто же тогда виновен в гибели почти 700 000 петербуржцев?

Мой дед закончил успешную свою карьеру незадолго до моего рождения. И виной тому послужило его не нежелание, а невозможность дальше молчать. Он устал постоянно молчать, и начал очень много рассказывать про то, о чем в СССР боялись думать. Он начал рассказывать правду про Великую Отечественную Войну. Страшную отвратительную правду, от которой кровь стыла в жилах и просто становилось жутко. При этом, он не рассказывал ничего особенно криминального. Просто истории из жизни, из которых мне особенно запомнились его рассказы про "заблокированный немцами" Ленинград.

Он прямо говорил: никакой "Блокады" со стороны немцев никогда не было! В город свободно доставлялись военные, боеприпасы еда и даже такие невиданные изыски как пироженые!

Мало того, пока сотни тысяч "блокированных" петербуржцев тухли как свечи от холода и голода, его приятель снабженец хвастался тем, что уничтожал несвежие просроченные пироженые, которые отказались есть господа комисары! Он до слез ухахатывался рассказывая про горы золота, бриллиантов и других ценностей, которые он смог выменять на хлеб! Хлеб, который он также уничтожал, если не успевал обменять. И все зачем? Чтобы не нарушать приказа! Приказа, гласящего о том, что информирование о истинном положении вещей было строщайше запрещено. Город банально удушили, как в свое время удушили Украину - устроив Голодомор.

Самое страшное для меня в этой истории, что разрывало мое воображение в клочья, было даже не то, что предприимчивый снабженец нажил себе огромное состояние. И не то, что он вместо того, чтобы раздать хлеб "СВОИМ" - жег его. Самое ужасное для меня информация о том, что его жена, то ли от скуки, то ли от безделия настолько отъелась в "блокадном" Ленинграде, что банально не могла встать с кровати! Предствляете себе, в то время как братья соотечественники спасились тем, что ели друг друга, женщина умудрилась настолько округлиться, что перестала даже ходить!

Понятно, что можно мне и не поверить, как и моему деду, но вот вам еще неменого фактов найденных петербургским историком Игорем Богдановым на основе изучения архивных документов, "Ленинградская блокада от А до Я", где указано:

"В архивных документах нет ни одного факта голодной смерти среди представителей райкомов, горкома, обкома ВКП(б)".

В столовой Смольного были доступны любые продукты: фрукты, овощи, икра, булочки, пирожные. Молоко и яйца доставляли из подсобного хозяйства во Всеволожском районе. Инструктор отдела кадров горкома ВКП(б) Николай Рибковский был отправлен отдохнуть в партийный санаторий, где описывал в дневнике свой быт:

"Каждый день мясное — баранина, ветчина, кура, гусь, индюшка, колбаса; рыбное — лещ, салака, корюшка, и жареная, и отварная, и заливная. Икра, балык, сыр, пирожки, какао, кофе, чай, 300 грамм белого и столько же чёрного хлеба на день… и ко всему этому по 50 грамм виноградного вина, хорошего портвейна к обеду и ужину. Питание заказываешь накануне по своему вкусу".

Даниил Гранин совместно с Алесем Адамовичем опросили около 200 блокадников и написали "Блокадную книгу". Книга вышла политически корректной. Правду автор начал публиковать позже.

Так в 2014 году, в журнале "Звезда" была опубликована его статья "Как жили в блокаду":

"В домах лежали непохороненные покойники, лежали в квартирах жертвы голода, морозов, попавшие под снаряды, лежали в подворотнях; я видел мертвецов в заснеженном трамвае, я сам туда зашёл укрыться от ветра. Напротив меня сидел совершенно белый пожилой человек без шапки – наверное, кто-то её взял. … Голод сводил с ума, человек постепенно терял все представления, что можно, что нельзя. Он готов жевать кожу ремня, вываривать клей из обоев, варить засохшие цветы. Раньше меня ужасало людоедство. На войне я понял, что не любовь, а "война и голод правят миром". …

Официально, только в декабре 1941 года за подобные преступления были привлечены к уголовной ответственности 26 человек, в январе 1942 года — 336 человек, за две недели февраля 494 человека, в марте — уже более тысячи. В городе в день умирало до 3000 человек. Людоедам не надо было и особенно напрягаться, чтобы найти пропитание.

Но, это все полемика. На практике вопрос куда более зловещий.

По официальным данным, во время блокады умерли 671 635 человек – эти цифры были представлены на Нюрнбергском процессе в 1946 году. Но вот только доказать вину Генрмании в придуманной в Кремле "Блокады" московским прокуроам не удалось...

Что же делать? Что делать, если немцы не виноваты? Кого обвинить? Кто же может ответить за гибель более чем полумиллиона петербуржцев? Генералиссимус руководивший страной и армией? А вот и нет!

Товарищ Сталин решил, что в "Блокаде" виноваты руководители Ленинграда, а потому они и должны понести наказание. Как и в 1937 быстреько было сверстано "Ленинградское дело", и в 1949–1950 годах несколько десятков человек из высшего руководства Ленинграда были казнены, а свыше 200 получили различные сроки тюремного заключения. После смерти Сталина они были реабилитированы, "за отсутствием состава преступления". Правда вот суда, над "Товарищем Сталиным" не состоялось.

Что тут можно добавить?

Что не стоит удивляться тому, что предки древних людоедов оправдывают действия людоедов современных? Что для России это нормально оправдывать преступления власти и даже гордиться ими? Что можно добавить, когда картина настолько ужасна, что все ужасы Преисподней меркнут при ней?

Сталину был нужен миф. Героический миф. И они его создал.

Он его создал. А за его инициативу ответили другие. Те, кого он сам выбрал. - Это принцип кремлевской власти, принцип на котором зиждется могущество Кремля. Не будь они настолько жестокими - не удержать им такого количества голдных и ограбленных рабов. И вот еще знаете, что интересно. Что наверняка, случись в ближайшее время на России аналогичная ситуация, закрой Россия границу с внешним миром, история с "блокадным" Ленинградом повторится. Только в масштабах страны.

Россияне будут дохнуть с голода, жрать друг друг друга и гордиться. Собой, своим подвигом, своей страной... А Путин? Что Путин? Его канонизируют, и будут ставить памятники по стране, как сегодня Сталину. Ставить и гордиться, что он научил их питаться друг другом.

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