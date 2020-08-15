МИД вытащил из Беларуси задержанных украинских волонтеров

Волонтеры Константин Реуцкий и Евгений Васильев, которые были задержаны в ходе протестов в Беларуси, вернулись в Украину.

Об этом вечером в субботу, 15 июля, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отметив, что украинцы "как раз пересекли границу".

"Они уже в Украине, а значит, дома. Спасибо команде посольства Украины в Беларуси, которая успешно решила ряд вопросов и обеспечила логистику", – проинформировал дипломат.

Константин Реуцкий и Евгений Васильев вернулись в Украину Фото - фейсбук Александры Дворецкой

Накануне в МИД сообщили, что украинцев Романа Шишка, Павла Чернявского, Оксану Алешину также выпустили из СИЗО.

Напомним:

В Беларуси открыли уголовное производство в отношении двух задержанных в Минске украинских волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Евгения Васильева и Константина Реуцкого.

Мужчин подозревали в причастности к массовым беспорядкам, им грозило от трех до восьми лет заключения.

Кулеба заявлял, что государство будет действовать жестко, защищая права своих граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на фоне протестов в Беларуси призвала украинцев воздержаться от поездок в страну.