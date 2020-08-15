МИД вытащил из Беларуси задержанных украинских волонтеров

Кирилл Лютый Общество 20:16, 15.08.2020 Обновлено: 20:17, 15.08.2020

Волонтеры Константин Реуцкий и Евгений Васильев, которые были задержаны в ходе протестов в Беларуси, вернулись в Украину.

Об этом вечером в субботу, 15 июля, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отметив, что украинцы "как раз пересекли границу".

"Они уже в Украине, а значит, дома. Спасибо команде посольства Украины в Беларуси, которая успешно решила ряд вопросов и обеспечила логистику", – проинформировал дипломат.

Константин Реуцкий и Евгений Васильев вернулись в Украину
Фото - фейсбук Александры Дворецкой

Накануне в МИД сообщили, что украинцев Романа Шишка, Павла Чернявского, Оксану Алешину также выпустили из СИЗО.

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на фоне протестов в Беларуси призвала украинцев воздержаться от поездок в страну.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Два месяца до выборов: глава ЦИК заявил о давлении из Офиса президента

Террористы на Донбассе открыли огонь по ВСУ: в ООС сообщили о нарушении перемирия

Лукашенко – странам ЕС: у себя порядок наведите, мы страну не отдадим

Офис Зеленского – о передаче вагнеровцев РФ: ожидали от Беларуси более корректного решения

Егорова о Майдане: в палатках делали аборты женщинам, которые обслуживали протестующих