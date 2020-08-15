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МИД вытащил из Беларуси задержанных украинских волонтеров

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Общество
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МИД вытащил из Беларуси задержанных украинских волонтеров

Евгений Васильев и Константин Реуцкий (Фото: Восток SOS).

Волонтеры Константин Реуцкий и Евгений Васильев, которые были задержаны в ходе протестов в Беларуси, вернулись в Украину.

Об этом вечером в субботу, 15 июля, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отметив, что украинцы "как раз пересекли границу".

"Они уже в Украине, а значит, дома. Спасибо команде посольства Украины в Беларуси, которая успешно решила ряд вопросов и обеспечила логистику", – проинформировал дипломат.

Константин Реуцкий и Евгений Васильев вернулись в Украину

Константин Реуцкий и Евгений Васильев вернулись в Украину Фото - фейсбук Александры Дворецкой

Накануне в МИД сообщили, что украинцев Романа Шишка, Павла Чернявского, Оксану Алешину также выпустили из СИЗО.

МИД вытащил из Беларуси задержанных украинских волонтеров

МИД вытащил из Беларуси задержанных украинских волонтеров

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на фоне протестов в Беларуси призвала украинцев воздержаться от поездок в страну.

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УкраинаПротесты в БеларусиМинистерство иностранных дел УкраиныДмитрий Кулеба
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