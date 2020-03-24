МИД вернул в Украину 72 тысячи граждан: сколько остались на карантине

На карантине в связи со вспышкой коронавируса в других государствах находится 151 гражданин Украины.

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Домой уже удалось вернуть 72 тысячи 305 украинцев. Об этом во вторник, 24 марта, сообщает в Facebook пресс-служба Министерства иностранных дел.

Больше всего украинцев, находящихся на изоляции, в Польше. Там 105 наших граждан отправили на карантин. Аналогичные меры применили к нашим соотечественникам в Австралии, Бразилии, Катаре, Молдове, ФРГ и других странах.

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Проходит лечение от коронавируса за границей 21 гражданин Украины: в Германии таких 5, Доминикане – 4, Омане – 3, Польше – 2, Италии – 2 и в других странах.

Шестеро наших граждан уже вылечились. Также подтверждена смерть 3 украинок в Италии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабинет министров Украины запретил гражданам покидать пределы страны в туристических целях.

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