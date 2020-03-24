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24 марта • обновлено в 07:53
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МИД вернул в Украину 72 тысячи граждан: сколько остались на карантине

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На карантине в связи со вспышкой коронавируса в других государствах находится 151 гражданин Украины.

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Домой уже удалось вернуть 72 тысячи 305 украинцев. Об этом во вторник, 24 марта, сообщает в Facebook пресс-служба Министерства иностранных дел.

Больше всего украинцев, находящихся на изоляции, в Польше. Там 105 наших граждан отправили на карантин. Аналогичные меры применили к нашим соотечественникам в Австралии, Бразилии, Катаре, Молдове, ФРГ и других странах.

МИД вернул в Украину 72 тысячи граждан

МИД вернул в Украину 72 тысячи граждан

Прямий

Проходит лечение от коронавируса за границей 21 гражданин Украины: в Германии таких 5, Доминикане – 4, Омане – 3, Польше – 2, Италии – 2 и в других странах.

Шестеро наших граждан уже вылечились. Также подтверждена смерть 3 украинок в Италии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабинет министров Украины запретил гражданам покидать пределы страны в туристических целях.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Теги
карантин Министерство иностранных дел Украины
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
И врaгов не нужно с такими мyдaкaми во власти! За все будете отвечать пaдoнки, за каждого yмершeго от привезенного вами вирyса!
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