МИД Украины призвал мир увеличить давление на Россию из-за агрессии на Донбассе

МИД Украины призвал стран-партнеров увеличить давление на Россию из-за агрессии на Донбассе.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца отметила, что в субботу, 28 апреля, на Донбассе был зафиксирован 61 обстрел, в результате которых пострадали 7 украинских военных. Об этом Беца написала в своем Twitter-аккаунте.
Она обратилась к странам-партнерам Украины с призывом увеличить давление на Россию.
Russia needs destabilization of Ukraine. 61 attacks, mortars used.7 UA WIA. Urge partners exert more pressure on Ru pic.twitter.com/KYBqo5emAT— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 29 апреля 2018 г.
"Россия дестабилизирует ситуацию в Украине. Призываем партнеров осуществлять большее давление на РФ", - подчеркнула пресс-секретарь МИД.
Как сообщал "Обозреватель", в МИД объяснили негативное отношение Венгрии к вступлению Украины в НАТО, заявив, что венгерская позиция имеет "заказной характер".
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