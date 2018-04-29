МИД Украины призвал мир увеличить давление на Россию из-за агрессии на Донбассе

МИД Украины призвал стран-партнеров увеличить давление на Россию из-за агрессии на Донбассе.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца отметила, что в субботу, 28 апреля, на Донбассе был зафиксирован 61 обстрел, в результате которых пострадали 7 украинских военных. Об этом Беца написала в своем Twitter-аккаунте.

Она обратилась к странам-партнерам Украины с призывом увеличить давление на Россию.

Russia needs destabilization of Ukraine. 61 attacks, mortars used.7 UA WIA. Urge partners exert more pressure on Ru pic.twitter.com/KYBqo5emAT — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 29 апреля 2018 г.

"Россия дестабилизирует ситуацию в Украине. Призываем партнеров осуществлять большее давление на РФ", - подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Как сообщал "Обозреватель", в МИД объяснили негативное отношение Венгрии к вступлению Украины в НАТО, заявив, что венгерская позиция имеет "заказной характер".