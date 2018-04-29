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МИД Украины призвал мир увеличить давление на Россию из-за агрессии на Донбассе

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МИД Украины призвал стран-партнеров увеличить давление на Россию из-за агрессии на Донбассе.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца отметила, что в субботу, 28 апреля, на Донбассе был зафиксирован 61 обстрел, в результате которых пострадали 7 украинских военных. Об этом Беца написала в своем Twitter-аккаунте.

Она обратилась к странам-партнерам Украины с призывом увеличить давление на Россию.

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"Россия дестабилизирует ситуацию в Украине. Призываем партнеров осуществлять большее давление на РФ", - подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Как сообщал "Обозреватель", в МИД объяснили негативное отношение Венгрии к вступлению Украины в НАТО, заявив, что венгерская позиция имеет "заказной характер".

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Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Объект
АТО
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