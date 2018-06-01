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Возвращение российских офицеров в Украину: МИД ответило

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Министерство иностранных дел Украины рассматривает комментарий замглавы МИД России Григория Карасина о возвращении российских представителей в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на востоке Украины.

"Сейчас мы прорабатываем этот комментарий, это непростой вопрос", – ответила OBOZREVATEL спикер МИД Украины Марьяна Беца.

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Напомним, замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что Россия готова рассмотреть этот вопрос только при определенных условиях: законодательное закрепление в Украине их юридического статуса и гарантий безопасности, утверждение в минской контактной группе положения об СЦКК (регламента), снятие украинской стороной требования о передаче российскими военнослужащими своих биометрических и персональных данных при пересечении границы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине декабря 2017 года МИД России отозвал своих представителей из СЦКК.

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Объект
Министерство иностранных дел Украины
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