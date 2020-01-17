"Очистят от русскоязычных детей": в Кремле испугались "насильственной украинизации"

В Министерстве иностранных дел России заявили, что в Украине якобы идет насильственная украинизация и звучат "призывы очистить страну от русскоязычных детей".

Бредовое заявление появилось в опубликованных на сайте ведомства ответах на вопросы СМИ.

"Привлекаем внимание на всех международных площадках к политике насильственной украинизации, которую проводят власти Киева. Речь идет о миллионах русскоязычных жителей Украины и представителей нацменьшинств", – разразились в МИД РФ.

В Кремле испугались "насильственной украинизации"

По утверждению российских дипломатов, в Украине якобы продолжается наступление на русский язык, который подвергается "двойной дискриминации – по отношению к украинскому языку и языкам стран ЕС".

"Одновременно происходит героизация "нацистских преступников" Бандеры и Шухевича, в их честь проводятся факельные шествия. Запрещают символ Победы – георгиевскую ленту. Оскверняют памятники, переписывают историю, запрещают книги и фильмы из России, а скоро начнут штрафовать за использование русского языка. В стране, которая декларирует своей целью вступление в Евросоюз, звучат призывы очистить Украину от русскоязычных детей. Даже западным кураторам Киева становится сложнее закрывать глаза на происходящее", – выдали они в духе российской пропаганды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве иностранных дел России гневно отреагировали на заявление министра образования Украины Анны Новосад о переводе всех школ на украинский язык.

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