МИД решил вопрос с украинцами в Греции: как будут возвращать туристов

Украинские туристы, которых не пустили в Грецию, вернутся домой за счет авиакомпаний RyanAir и WizzAir.

Два рейчас запланированы на вторник, 7 июля. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

"12 граждан сегодня вернутся в Украину двумя рейсами RyanAir, еще четыре – рейсом WizzAir. Возвращение будет осуществлено за счет авиакомпаний. Спасибо коллегам в консульском департаменте МИД, наших посольствах в Греции и Ирландии за эффективную работу", – написал Кулеба.

Он дал совет всем путешественникам не лениться проверять информацию о возможности въезда в другую страну до покупки билетов.

"Не тешьте себя иллюзиями, что главное долететь до заветной точки, а там вы как-то проскочите", – подчеркнул министр.

Как писал OBOZREVATEL ранее, 17 украинцев прилетели в Афины, несмотря на запрет въезда в ЕС гражданам третьих стран. Пассажиров в автозаке отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта. Они пожаловались на плохие условия содержания и антисанитарию.