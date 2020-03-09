МИД дал рекомендации украинцам из-за коронавируса: что нужно делать

В министерстве иностранных дел Украины порекомендовали временно воздержаться от поездок в города и страны, наиболее пораженные коронавирусом COVID-19.

Гражданам, которые продолжают находится за границей, необходимо сообщить свои контактные данные в ближайшее украинское дипломатическое учреждение и зарегистрироваться на вебресурсе "Друг", сообщили на сайте МИД.

Также путешественников попросили проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать требования местных властей и следить за ситуацией в стране пребывания.

Коронавирус РБК

В случае попадения в чрезвычайную ситуацию или возникновения угрозы жизни и здоровью, украинцам порекомендовали обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины или на круглосуточную "горячую линию" МИД: +38-044-238-16-57.

Также в министерстве посоветовали придерживаться рекомендаций Всемирной организации охраны здоровья и Министерства здравоохранения Украины.

Как писал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на 9 марта в мире коронавирусом заражены уже 110 041 человек. Италия стала лидером по смертности из-за COVID-19.

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